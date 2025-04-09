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  4. Хаби Алонсо поставил Реалу ультиматум. Он возглавит клуб при одном условии
Испания
09 апреля 2025, 22:23 |
3844
1

Хаби Алонсо поставил Реалу ультиматум. Он возглавит клуб при одном условии

Испанец хочет, чтобы клуб как можно быстрее с ним подписал контракт

09 апреля 2025, 22:23 |
3844
1
Хаби Алонсо поставил Реалу ультиматум. Он возглавит клуб при одном условии
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Испанский тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо готов возглавить мадридский «Реал» и заменить Карло Анчелотти.

По информации испанских СМИ, Алонсо поставил руководству «Реала» во главе с Флорентином Пересом ультиматум. Испанец дал «королевскому клубу» один месяц времени, чтобы согласовать все детали контракта. Алонсо хочет как можно быстрее возглавить «Реал». Сейчас его контракт с «Байером» заканчивается в июне 2026 года.

Контракт Анчелотти с «Реалом» рассчитан до лета 2026 года. Такой же срок соглашения и у Алонсо с «Байером».

Ранее сообщалось, что Хаби Алонсо готов возглавить «Реал» только тогда, когда из клуба уйдет звездный футболист.

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Байер Хаби Алонсо чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид назначение тренера Ла Лига
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
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Комментарии 1
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ivankondrat96
Здається, Перес не дуже полюбляє мову ультиматумів. Але подивимось
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