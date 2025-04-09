Хаби Алонсо поставил Реалу ультиматум. Он возглавит клуб при одном условии
Испанец хочет, чтобы клуб как можно быстрее с ним подписал контракт
Испанский тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо готов возглавить мадридский «Реал» и заменить Карло Анчелотти.
По информации испанских СМИ, Алонсо поставил руководству «Реала» во главе с Флорентином Пересом ультиматум. Испанец дал «королевскому клубу» один месяц времени, чтобы согласовать все детали контракта. Алонсо хочет как можно быстрее возглавить «Реал». Сейчас его контракт с «Байером» заканчивается в июне 2026 года.
Контракт Анчелотти с «Реалом» рассчитан до лета 2026 года. Такой же срок соглашения и у Алонсо с «Байером».
Ранее сообщалось, что Хаби Алонсо готов возглавить «Реал» только тогда, когда из клуба уйдет звездный футболист.
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