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Украина. Премьер лига
09 апреля 2025, 21:17 | Обновлено 09 апреля 2025, 21:33
138
0

Ян ЮРЧЕЦ: «Я надеюсь получить свой шанс в Кривбассе и ожидаю дебюта»

Хорватский хавбек тренируется вместе с командой из Кривого Рога

09 апреля 2025, 21:17 | Обновлено 09 апреля 2025, 21:33
138
0
Ян ЮРЧЕЦ: «Я надеюсь получить свой шанс в Кривбассе и ожидаю дебюта»
ФК Кривбасс. Ян Юрчец

Новичок «Кривбаса», хорватский полузащитник Ян Юрчец рассказал, что находится в ожидании своего дебюта в УПЛ.

– Ян, приветствуем. Что сейчас можно увидеть в твоем исполнении?

– Надеюсь, получится показать, как я работаю на тренировках. Интересно посмотреть на себя со стороны. Основное внимание сегодня было сосредоточено на подготовке к следующему матчу. Тренер хочет видеть меня в действии на левом фланге. Тренировка была действительно тяжелой, но очень полезной.

– В каком ты был настроении сегодня? Доволен собой?

– Да. Думаю, видно, что я выложился по полной. Я всегда работаю на 100% на поле, и сегодня это было действительно продуктивное занятие. Мы даже немного шутили с парнями – всегда легче тренироваться, когда на лице улыбка.

– Как тебе работается с Юрием Вернидубом?

– Я очень его уважаю и восхищаюсь им. Видно, насколько он отдается тренерской работе. Мне интересен его подход к игре – считаю его отличным тренером. Могу сказать о нем только положительное. Мне действительно нравится с ним работать.

– Как бы ты описал Юрия Вернидуба тремя словами?

– Тяжелый труд. Юмор. Страсть к футболу.

– Ты уже почти месяц в команде. Как проходит адаптация?

– Думаю, все идет очень хорошо. Жду своего дебюта. Честно говоря, мне очень нравится быть здесь. Люблю Кривой Рог, отличная тренировочная база, и ребята приняли меня очень хорошо. То же самое могу сказать о тренерском штабе. Я просто обожаю футбол и очень счастлив здесь, в «Кривбасе».

– Ты играл в Австрии и Хорватии. В чем чувствуешь разницу между тамошним футболом и украинским?

– Австрийский и украинский футбол сейчас очень похожи. То, что я вижу здесь – как на тренировках, так и в матчах – сильно напоминает Австрию. Прессинг, интенсивность – все выкладываются на максимум. А вот в Хорватии больше внимания уделяется технике, меньше прессинга. Но в Украине сочетается и техника, и прессинг – и это здорово.

– Когда ждать твоего дебюта?

– Я бы и сам хотел это знать (улыбается). Чувствую себя хорошо, в отличной форме, усердно тренируюсь. Все зависит от главного тренера и штаба. Я просто жду своего шанса – и всегда готов.

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Николай Степанов Источник: ФК Кривбасс
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