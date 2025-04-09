Ян ЮРЧЕЦ: «Я надеюсь получить свой шанс в Кривбассе и ожидаю дебюта»
Хорватский хавбек тренируется вместе с командой из Кривого Рога
Новичок «Кривбаса», хорватский полузащитник Ян Юрчец рассказал, что находится в ожидании своего дебюта в УПЛ.
– Ян, приветствуем. Что сейчас можно увидеть в твоем исполнении?
– Надеюсь, получится показать, как я работаю на тренировках. Интересно посмотреть на себя со стороны. Основное внимание сегодня было сосредоточено на подготовке к следующему матчу. Тренер хочет видеть меня в действии на левом фланге. Тренировка была действительно тяжелой, но очень полезной.
– В каком ты был настроении сегодня? Доволен собой?
– Да. Думаю, видно, что я выложился по полной. Я всегда работаю на 100% на поле, и сегодня это было действительно продуктивное занятие. Мы даже немного шутили с парнями – всегда легче тренироваться, когда на лице улыбка.
– Как тебе работается с Юрием Вернидубом?
– Я очень его уважаю и восхищаюсь им. Видно, насколько он отдается тренерской работе. Мне интересен его подход к игре – считаю его отличным тренером. Могу сказать о нем только положительное. Мне действительно нравится с ним работать.
– Как бы ты описал Юрия Вернидуба тремя словами?
– Тяжелый труд. Юмор. Страсть к футболу.
– Ты уже почти месяц в команде. Как проходит адаптация?
– Думаю, все идет очень хорошо. Жду своего дебюта. Честно говоря, мне очень нравится быть здесь. Люблю Кривой Рог, отличная тренировочная база, и ребята приняли меня очень хорошо. То же самое могу сказать о тренерском штабе. Я просто обожаю футбол и очень счастлив здесь, в «Кривбасе».
– Ты играл в Австрии и Хорватии. В чем чувствуешь разницу между тамошним футболом и украинским?
– Австрийский и украинский футбол сейчас очень похожи. То, что я вижу здесь – как на тренировках, так и в матчах – сильно напоминает Австрию. Прессинг, интенсивность – все выкладываются на максимум. А вот в Хорватии больше внимания уделяется технике, меньше прессинга. Но в Украине сочетается и техника, и прессинг – и это здорово.
– Когда ждать твоего дебюта?
– Я бы и сам хотел это знать (улыбается). Чувствую себя хорошо, в отличной форме, усердно тренируюсь. Все зависит от главного тренера и штаба. Я просто жду своего шанса – и всегда готов.
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