В Кривбассе рассказали о хорватском защитнике Яне Юрчеце

Генеральный директор криворожского «Кривбасса» Владимир Баенко рассказал подробнее о хорватском защитнике Яне Юрчеце.

– Мы начали общаться еще в октябре. Увидели, что он был без команды после летнего трансферного окна. Начали диалог, но были некоторые трудности. Со временем мы смогли договориться с Яном и он сейчас у нас, в «Кривбассе».

– Чем прежде всего понравился Юрчец? Какие сильные качества увидели у него?

– Он очень быстрый, делает много беговой работы на фланге. Я думаю, что вместе с Яном «Кривбасс» станет еще более быстрой командой, это очень важно для нашего тренерского штаба.

– Наших фанов всегда интересует вопрос об усилении. Приоткроете завесу?

– Есть еще запрос от тренерского штаба – мы пытаемся закрыть позицию центрального защитника. По всем известным причинам это трудно сделать, но все равно мы всегда работаем, всегда находимся в поиске сильных и лучших игроков для того, чтобы усилить наш состав. Это очень важно.

Ранее стало известно о подписании «Кривбассом» очередного новичка.