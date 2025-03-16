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  4. В Кривбассе рассказали о хорватском защитнике Яне Юрчеце
Украина. Премьер лига
16 марта 2025, 15:10 | Обновлено 16 марта 2025, 15:11
297
1

В Кривбассе рассказали о хорватском защитнике Яне Юрчеце

Владимир Баенко раскрыл детали подписания новичка

16 марта 2025, 15:10 | Обновлено 16 марта 2025, 15:11
297
1
В Кривбассе рассказали о хорватском защитнике Яне Юрчеце
ФК Кривбасс. Ян Юрчец

Генеральный директор криворожского «Кривбасса» Владимир Баенко рассказал подробнее о хорватском защитнике Яне Юрчеце.

– Мы начали общаться еще в октябре. Увидели, что он был без команды после летнего трансферного окна. Начали диалог, но были некоторые трудности. Со временем мы смогли договориться с Яном и он сейчас у нас, в «Кривбассе».

– Чем прежде всего понравился Юрчец? Какие сильные качества увидели у него?

– Он очень быстрый, делает много беговой работы на фланге. Я думаю, что вместе с Яном «Кривбасс» станет еще более быстрой командой, это очень важно для нашего тренерского штаба.

– Наших фанов всегда интересует вопрос об усилении. Приоткроете завесу?

– Есть еще запрос от тренерского штаба – мы пытаемся закрыть позицию центрального защитника. По всем известным причинам это трудно сделать, но все равно мы всегда работаем, всегда находимся в поиске сильных и лучших игроков для того, чтобы усилить наш состав. Это очень важно.

Ранее стало известно о подписании «Кривбассом» очередного новичка.

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Александр Сильченко Источник: ФК Кривбасс
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Комментарии 1
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Victor673256ua
Трохи бентежить що такий класний футболіст, за словами Кривбаса, і був без клубу. Чим він займався пів року? Бігав?
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Теннис
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