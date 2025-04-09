Сыграет ли Рафинья после скандала? Составы на матч Барселона – Боруссия Д

В среду, 9 апреля, состоится матч четвертьфинала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Барселона» и «Боруссия» Дортмунд.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет на Олимпийском стадионе, который находится в Барселоне.

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Ответный матч между командами пройдет 15 апреля в Дортмунде. Победитель этой пары сыграет с победителем противостояния «Бавария» – «Интер».

Наставники обеих команд выбрали стартовые составы на этот матч. В старте каталонцев заявлен лучший бомбардир текущей Лиги чемпионов Рафинья, который имел конфликт с тренером Фликом в последнем матче.

«Барселона»: Щенсны, Кубарси, Бальде, И. Мартинес, Педри, Левандовськи, Рафинья, Фермин Лопес, Ямаль, де Йонг, Кунде.

«Боруссия»: Кобель, Бенсебаини, Джан, Антон, Адейеми, Рюэрсон, Брандт, Нмеча, Чуквуэмека, Байер, Гирасси.