Сыграет ли Рафинья после скандала? Составы на матч Барселона – Боруссия Д
Поединок начнется в 22:00
В среду, 9 апреля, состоится матч четвертьфинала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Барселона» и «Боруссия» Дортмунд.
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Матч пройдет на Олимпийском стадионе, который находится в Барселоне.
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Ответный матч между командами пройдет 15 апреля в Дортмунде. Победитель этой пары сыграет с победителем противостояния «Бавария» – «Интер».
Наставники обеих команд выбрали стартовые составы на этот матч. В старте каталонцев заявлен лучший бомбардир текущей Лиги чемпионов Рафинья, который имел конфликт с тренером Фликом в последнем матче.
«Барселона»: Щенсны, Кубарси, Бальде, И. Мартинес, Педри, Левандовськи, Рафинья, Фермин Лопес, Ямаль, де Йонг, Кунде.
«Боруссия»: Кобель, Бенсебаини, Джан, Антон, Адейеми, Рюэрсон, Брандт, Нмеча, Чуквуэмека, Байер, Гирасси.
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