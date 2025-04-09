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Лига чемпионов
09 апреля 2025, 21:05 | Обновлено 09 апреля 2025, 21:44
1938
0

Сыграет ли Рафинья после скандала? Составы на матч Барселона – Боруссия Д

Поединок начнется в 22:00

09 апреля 2025, 21:05 | Обновлено 09 апреля 2025, 21:44
1938
0
Сыграет ли Рафинья после скандала? Составы на матч Барселона – Боруссия Д
Коллаж Sport.ua

В среду, 9 апреля, состоится матч четвертьфинала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Барселона» и «Боруссия» Дортмунд.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет на Олимпийском стадионе, который находится в Барселоне.

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Ответный матч между командами пройдет 15 апреля в Дортмунде. Победитель этой пары сыграет с победителем противостояния «Бавария» – «Интер».

Наставники обеих команд выбрали стартовые составы на этот матч. В старте каталонцев заявлен лучший бомбардир текущей Лиги чемпионов Рафинья, который имел конфликт с тренером Фликом в последнем матче.

«Барселона»: Щенсны, Кубарси, Бальде, И. Мартинес, Педри, Левандовськи, Рафинья, Фермин Лопес, Ямаль, де Йонг, Кунде.

«Боруссия»: Кобель, Бенсебаини, Джан, Антон, Адейеми, Рюэрсон, Брандт, Нмеча, Чуквуэмека, Байер, Гирасси.

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Барселона Боруссия Дортмунд Лига чемпионов Барселона - Боруссия Д стартовые составы
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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