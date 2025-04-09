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  4. Где Асенсио? Обнародованы составы на матч ЛЧ между ПСЖ и Астон Виллой
Лига чемпионов
09 апреля 2025, 21:03 |
787
0

Где Асенсио? Обнародованы составы на матч ЛЧ между ПСЖ и Астон Виллой

Марко остался на скамейке запасных, поединок 1/4 финала начнется 9 апреля в 22:00 по Киеву

09 апреля 2025, 21:03 |
787
0
Где Асенсио? Обнародованы составы на матч ЛЧ между ПСЖ и Астон Виллой
Коллаж Sport.ua

9 апреля состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами ПСЖ и Астон Вилла.

Поединок пройдет на стадионе Парк-де-Пренс в Париже. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Луис Энрике и Унаи Эмери назвали стартовые составы своих коллектиков.

Один из лидеров вилланов Марко Асенсио остался на скамейке запасных. Маркус Рэшфорд начнет матч с первых минут.

В составе парижан в старте выйдут звездные Усман Дембеле и Хвича Кварацхелия.

Стартовые составы на матч ПСЖ – Астон Вилла

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Марко Асенсио ПСЖ Астон Вилла ПСЖ - Астон Вилла Лига чемпионов стартовые составы Усман Дембеле Хвича Кварацхелия Маркус Рэшфорд
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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