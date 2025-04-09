Где Асенсио? Обнародованы составы на матч ЛЧ между ПСЖ и Астон Виллой
Марко остался на скамейке запасных, поединок 1/4 финала начнется 9 апреля в 22:00 по Киеву
9 апреля состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами ПСЖ и Астон Вилла.
Поединок пройдет на стадионе Парк-де-Пренс в Париже. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
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Луис Энрике и Унаи Эмери назвали стартовые составы своих коллектиков.
Один из лидеров вилланов Марко Асенсио остался на скамейке запасных. Маркус Рэшфорд начнет матч с первых минут.
В составе парижан в старте выйдут звездные Усман Дембеле и Хвича Кварацхелия.
Стартовые составы на матч ПСЖ – Астон Вилла
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