Где Асенсио? Обнародованы составы на матч ЛЧ между ПСЖ и Астон Виллой

9 апреля состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами ПСЖ и Астон Вилла.

Поединок пройдет на стадионе Парк-де-Пренс в Париже. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

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Луис Энрике и Унаи Эмери назвали стартовые составы своих коллектиков.

Один из лидеров вилланов Марко Асенсио остался на скамейке запасных. Маркус Рэшфорд начнет матч с первых минут.

В составе парижан в старте выйдут звездные Усман Дембеле и Хвича Кварацхелия.

Стартовые составы на матч ПСЖ – Астон Вилла