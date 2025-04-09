Кравченко рассказал, кто зарабатывал больше всех в Днепре
Самая большая зарплата была у Евгения Коноплянки
Бывший полузащитник «Днепра» Сергей Кравченко рассказал, кто имел самую большую зарплату в команде. Кравченко выделил тогдашнего лидера команды Евгения Коноплянку.
«Насколько я знаю, то у Евгения Коноплянки была самая большая зарплата, когда он был уже нашей главной звездой. Коломойский сам делал ему условия», – сказал Кравченко.
В финале Лиги Европы в 2015 году «Днепр» проиграл испанской «Севилье» со счетом 2:3.
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