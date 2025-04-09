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  4. Кравченко рассказал, кто зарабатывал больше всех в Днепре
Украина. Премьер лига
09 апреля 2025, 20:38 |
2060
2

Кравченко рассказал, кто зарабатывал больше всех в Днепре

Самая большая зарплата была у Евгения Коноплянки

09 апреля 2025, 20:38 |
2060
2
Кравченко рассказал, кто зарабатывал больше всех в Днепре
Getty Images/Global Images Ukraine. Евгений Коноплянка

Бывший полузащитник «Днепра» Сергей Кравченко рассказал, кто имел самую большую зарплату в команде. Кравченко выделил тогдашнего лидера команды Евгения Коноплянку.

«Насколько я знаю, то у Евгения Коноплянки была самая большая зарплата, когда он был уже нашей главной звездой. Коломойский сам делал ему условия», – сказал Кравченко.

В финале Лиги Европы в 2015 году «Днепр» проиграл испанской «Севилье» со счетом 2:3.

Ранее Ротань рассказал, как они с Русолом закупили форму, чтобы не позориться перед финалом ЛЕ.

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Евгений Коноплянка Игорь Коломойский Днепр Сергей Кравченко зарплаты Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олейник Источник: YouTube
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umnuy2
логига для этого и существует
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Boodya
Це й так було зрозуміло ще тоді, теж мені новина😂
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