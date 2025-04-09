Флик провел 2-часовой разговор со звездой Барселоны. В чем причины

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик провел более чем двухчасовой разговор с 28-летним вингером команды Рафиньей.

Футболист, которого в начале сезона многие называли едва ли не ключевым претендентом на «Золотой мяч», в последнее время перестал забивать и наставника «блаугранас» всерьез взволновал этот аспект.

Флик решил лично побеседовать с Рафиньей, чтобы узнать, есть ли у бразильца какие-либо проблемы за пределами поля, которые могли бы негативно влиять на его игру.

Отмечается, что наставник «Барселоны» также дал понять Рафинье, что на 100% рассчитывает на бразильца в оставшихся поединках сезона.

На счету Рафиньи 27 голов и 20 результативных передач в 44 поединках текущего сезона за «Барселону».