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  4. Флик провел 2-часовой разговор со звездой Барселоны. В чем причины
Испания
09 апреля 2025, 20:25 |
490
1

Флик провел 2-часовой разговор со звездой Барселоны. В чем причины

Главный тренер «блаугранас» переживает из-за снижения результативности бразильца

09 апреля 2025, 20:25 |
490
1
Флик провел 2-часовой разговор со звездой Барселоны. В чем причины
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафинья

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик провел более чем двухчасовой разговор с 28-летним вингером команды Рафиньей.

Футболист, которого в начале сезона многие называли едва ли не ключевым претендентом на «Золотой мяч», в последнее время перестал забивать и наставника «блаугранас» всерьез взволновал этот аспект.

Флик решил лично побеседовать с Рафиньей, чтобы узнать, есть ли у бразильца какие-либо проблемы за пределами поля, которые могли бы негативно влиять на его игру.

Отмечается, что наставник «Барселоны» также дал понять Рафинье, что на 100% рассчитывает на бразильца в оставшихся поединках сезона.

На счету Рафиньи 27 голов и 20 результативных передач в 44 поединках текущего сезона за «Барселону».

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Рафинья Диас Ханс-Дитер Флик Барселона
Алексей Сливченко Источник: El Nacional
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Saar
А Ямал тобе не непокоє!? Це бревно забивать стало раз на 5 матчів.
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