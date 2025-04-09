Форвард пошел на понижение зарплаты, чтобы дальше конкурировать с Довбиком

Узбекистанский нападающий «Ромы» Эльдор Шомуродов определился со своим будущим.

По информации итальянского издания Calciomercato, конкурент украинца Артема Довбика продлил с клубом контракт до 2027 года. Предыдущее соглашение Шомуродова действовало до лета 2026 года.

В этом сезоне на счету Шомуродова 30 матчей, в которых он забил шесть голов и сделал три результативные передачи. Ранее Шомуродов рассказал, о чем его попросил Раньери, это касается Довбика.