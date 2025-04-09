Италия09 апреля 2025, 20:22 |
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Форвард пошел на понижение зарплаты, чтобы дальше конкурировать с Довбиком
Шомуродов продлил с «волками» контракт
09 апреля 2025, 20:22 |
523
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Узбекистанский нападающий «Ромы» Эльдор Шомуродов определился со своим будущим.
По информации итальянского издания Calciomercato, конкурент украинца Артема Довбика продлил с клубом контракт до 2027 года. Предыдущее соглашение Шомуродова действовало до лета 2026 года.
В этом сезоне на счету Шомуродова 30 матчей, в которых он забил шесть голов и сделал три результативные передачи. Ранее Шомуродов рассказал, о чем его попросил Раньери, это касается Довбика.
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