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Италия
09 апреля 2025, 20:22 |
523
0

Форвард пошел на понижение зарплаты, чтобы дальше конкурировать с Довбиком

Шомуродов продлил с «волками» контракт

09 апреля 2025, 20:22 |
523
0
Форвард пошел на понижение зарплаты, чтобы дальше конкурировать с Довбиком
Getty Images/Global Images Ukraine. Эльдор Шомуродов

Узбекистанский нападающий «Ромы» Эльдор Шомуродов определился со своим будущим.

По информации итальянского издания Calciomercato, конкурент украинца Артема Довбика продлил с клубом контракт до 2027 года. Предыдущее соглашение Шомуродова действовало до лета 2026 года.

В этом сезоне на счету Шомуродова 30 матчей, в которых он забил шесть голов и сделал три результативные передачи. Ранее Шомуродов рассказал, о чем его попросил Раньери, это касается Довбика.

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Эльдор Шомуродов Рома Рим чемпионат Италии по футболу Серия A продление контракта
Дмитрий Олейник Источник: Calciomercato
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