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  4. Касается Довбика. Шомуродов рассказал, о чем его попросил Раньери
Италия
07 апреля 2025, 19:29 |
773
1

Касается Довбика. Шомуродов рассказал, о чем его попросил Раньери

Форвард сумел забить через три минуты после выхода на замену

07 апреля 2025, 19:29 |
773
1
Касается Довбика. Шомуродов рассказал, о чем его попросил Раньери
Getty Images/Global Images Ukraine. Эльдор Шомуродов

6 апреля состоялся матч 31-го тура итальянской Серии А, в котором сыграли «Рома» и «Ювентус». Команды не сумели определить сильнейшего – поединок завершился со счетом 1:1.

Гол в составе римского клуба забил Эльдор Шомуродов, который вышел на замену на 46-й минуте. Футболист признался, что главный тренер Клаудио Раньери попросил его помогать Артему Довбику:

«Жаль, что мы не смогли победить, потому что была отличная атмосфера. Хочу поблагодарить за это наших болельщиков. Мы могли забить второй гол, но самое главное, что мы не потеряли ничью.

Перед выходом на замену Раньери попросил меня играть рядом с Довбиком и помогать ему на поле. Мы должны сделать все возможное и отдать все силы в тех матчах, которые остались. Тогда посмотрим, будут ли у нас шансы пробиться в еврокубки», – сказал Шомуродов.

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чемпионат Италии по футболу Серия A Рома Рим Ювентус Рома - Ювентус Артем Довбик Эльдор Шомуродов Клаудио Раньери
Николай Титюк Источник: Voce Giallorossa
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Комментарии 1
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antt
Сильно допоміг! Але Лакіо на відміну від Роми виграв свій матч і обігнав її, у команди що також вище в турнірній таблиці.
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