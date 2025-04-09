Салах определился с клубом, за который будет играть в следующем сезоне

Звездный египетский вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах определился со своим будущим. У игрока истекает контракт летом 2026 года.

Авторитетный футбольный инсайдер Фабрицио Роман сообщил, что Салах приближается к новому соглашению с «Ливерпулем». Переговоры сейчас на завершающей стадии.

«Ливерпуль» уверен, что вскоре сделает то же самое с Вирджилом Вайн Дейком, который также ведет успешные переговоры с клубом.

Салах перешел в «Ливерпуль» в 2017 году. За это время он выиграл АПЛ и Лигу чемпионов. Ранее Салах назвал своего самого любимого футболиста.