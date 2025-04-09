Салах определился с клубом, за который будет играть в следующем сезоне
Египтянин на завершающей стадии переговоров с «Ливерпулем»
Звездный египетский вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах определился со своим будущим. У игрока истекает контракт летом 2026 года.
Авторитетный футбольный инсайдер Фабрицио Роман сообщил, что Салах приближается к новому соглашению с «Ливерпулем». Переговоры сейчас на завершающей стадии.
«Ливерпуль» уверен, что вскоре сделает то же самое с Вирджилом Вайн Дейком, который также ведет успешные переговоры с клубом.
Салах перешел в «Ливерпуль» в 2017 году. За это время он выиграл АПЛ и Лигу чемпионов. Ранее Салах назвал своего самого любимого футболиста.
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