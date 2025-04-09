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Англия
09 апреля 2025, 19:43 |
2434
2

Салах определился с клубом, за который будет играть в следующем сезоне

Египтянин на завершающей стадии переговоров с «Ливерпулем»

09 апреля 2025, 19:43 |
2434
2
Салах определился с клубом, за который будет играть в следующем сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Звездный египетский вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах определился со своим будущим. У игрока истекает контракт летом 2026 года.

Авторитетный футбольный инсайдер Фабрицио Роман сообщил, что Салах приближается к новому соглашению с «Ливерпулем». Переговоры сейчас на завершающей стадии.

«Ливерпуль» уверен, что вскоре сделает то же самое с Вирджилом Вайн Дейком, который также ведет успешные переговоры с клубом.

Салах перешел в «Ливерпуль» в 2017 году. За это время он выиграл АПЛ и Лигу чемпионов. Ранее Салах назвал своего самого любимого футболиста.

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Дмитрий Олейник Источник: Фабрицио Романо
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