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  4. Полузащитник Вереса: «Полтора тайма мы ни в чем не уступали Шахтеру»
Украина. Премьер лига
09 апреля 2025, 18:30 |
108
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Полузащитник Вереса: «Полтора тайма мы ни в чем не уступали Шахтеру»

Дмитрий Годя подытожил матч с «горняками»

09 апреля 2025, 18:30 |
108
0
Полузащитник Вереса: «Полтора тайма мы ни в чем не уступали Шахтеру»
ФК Верес. Дмитрий Годя

Полузащитник «Вереса» Дмитрий Годя эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что стало причиной крупного поражения ровенчан в 23 туре УПЛ от «Шахтера» – 0:3.

«Считаю, что «Верес» не заслужил на проигрыш с таким счетом. Более того, если бы ривненчане в первом тайме реализовали три голевых момента, то еще неизвестно, чем бы все закончилось. За такое расточительство мы были наказаны.

«Шахтер» – из тех клубов, которые сами играют и позволяют это делать сопернику. Только желательно созданные угрозы реализовывать. Полтора тайма мы ни в чем не уступали чемпиону, пропустив 2 и 3 мяча под занавес поединка, когда большими силами побежали отыгрываться.

Конечно, обидно, что крупно проиграли, но, как по мне, виноваты сами. Надо дорожить голевыми моментами, тем более в противостоянии с таким именитым оппонентом».

Сейчас «Верес» занимает восьмое место в УПЛ, набрав 29 очков.

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инсайд Шахтер Донецк Верес Ровно Шахтер - Верес Дмитрий Годя
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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