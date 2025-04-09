ФОТО. Легендарный Надаль во второй раз станет отцом

22-кратный победитель турниров Рафаэль Надаль во второй раз станет отцом.

Испанский таблоид Semana сообщает, что жена Рафы Мэри беременна во второй раз. Издание опубликовало фото Мэри с округленным животом.

Источник утверждает, что пара уже рассказала эту радостную новость своему близкому окружению.

У Надаля есть сын, которого также зовут Рафаэль. Он родился в октябре 2022 года.

Надаль завершил теннисную карьеру на Кубке Дэвиса в прошлом году.