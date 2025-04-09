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09 апреля 2025, 19:27 | Обновлено 09 апреля 2025, 20:02
434
0

ФОТО. Легендарный Надаль во второй раз станет отцом

Рафаэль со своей женой Мэри ждут второго ребенка

09 апреля 2025, 19:27 | Обновлено 09 апреля 2025, 20:02
434
0
ФОТО. Легендарный Надаль во второй раз станет отцом
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль вместе с женой

22-кратный победитель турниров Рафаэль Надаль во второй раз станет отцом.

Испанский таблоид Semana сообщает, что жена Рафы Мэри беременна во второй раз. Издание опубликовало фото Мэри с округленным животом.

Источник утверждает, что пара уже рассказала эту радостную новость своему близкому окружению.

У Надаля есть сын, которого также зовут Рафаэль. Он родился в октябре 2022 года.

Надаль завершил теннисную карьеру на Кубке Дэвиса в прошлом году.

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фото Рафаэль Надаль беременность дети lifestyle
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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