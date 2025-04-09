Другие новости09 апреля 2025, 19:27 | Обновлено 09 апреля 2025, 20:02
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ФОТО. Легендарный Надаль во второй раз станет отцом
Рафаэль со своей женой Мэри ждут второго ребенка
09 апреля 2025, 19:27 | Обновлено 09 апреля 2025, 20:02
434
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22-кратный победитель турниров Рафаэль Надаль во второй раз станет отцом.
Испанский таблоид Semana сообщает, что жена Рафы Мэри беременна во второй раз. Издание опубликовало фото Мэри с округленным животом.
Источник утверждает, что пара уже рассказала эту радостную новость своему близкому окружению.
У Надаля есть сын, которого также зовут Рафаэль. Он родился в октябре 2022 года.
Надаль завершил теннисную карьеру на Кубке Дэвиса в прошлом году.
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