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Лига чемпионов
09 апреля 2025, 16:38 | Обновлено 09 апреля 2025, 16:53
524
0

«Фантастика». Реакция полузащитника Интера на победу над Баварией

Миланский коллектив обыграл мюнхенский клуб со счетом 2:1

09 апреля 2025, 16:38 | Обновлено 09 апреля 2025, 16:53
524
0
«Фантастика». Реакция полузащитника Интера на победу над Баварией
Getty Images/Global Images Ukraine. Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханогу, полузащитник «Интера», поделился впечатлениями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором коллектив из Милана встретился с мюнхенской «Баварией».

Поединок прошел на стадионе «Альянц-Арене», а победителями противостоянии стали гости из Италии, которые обыграли «Баварию» со счетом 2:1.

«Это фантастика. Мы знаем, что «Бавария» – очень сильная команда, но мы старались владеть мячом. Первый тайм был очень хорошим, мы создали много моментов, но потом немного сбавили темп после перерыва.

Тем не менее, мы очень довольны. Концовка матча была великолепной. Здесь непросто выиграть, и поздравляю команду с хорошей реакцией после матча с «Пармой».

Впереди ответный матч, но пока что преимущество на нашей стороне. На «Сан-Сиро» будет отличная атмосфера: мы не можем дождаться матча и хотим пройти дальше в турнире», – сказал Хакан.

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Интер Милан Бавария Лига чемпионов Бавария - Интер Хакан Чалханоглу
Андрей Витренко Источник: ФК Интер Милан
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