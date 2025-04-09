«Она тоже радовалась». Фраттези посвятил бабушке гол в ворота Баварии

Игрок миланского «Интера» Давиде Фраттези проанализировал минимальную победу над «Баварией» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (2:1). Полузащитник стал автором одного из забитых мячей.

Итальянец после поединка признался, кому посвятил взятие ворот.

«В своей жизни я всегда считал, что мое лучшее качество – это моя ментальность. Но когда я столкнулся со смертью бабушки, я был настолько ошеломлен, что это был момент, когда я не мог продолжать свой футбольный путь, как обычно.

Мы были очень близки с ней, это было тяжело, но я знаю, что она приложила к моему забитому мячу свою руку сегодня ночью. Наверное, там, на небесах, она тоже радовалась мне.

Время от времени нас переигрывают соперники, как это случилось в Парме, но всегда быть конкурентоспособными на трех фронтах это очень утомительно. Сегодня же мы повезем домой отличный результат, и теперь у нас впереди важные выступления, поэтому мы должны выложиться по полной.

Как играть в ответном матче? Мы будем пытаться атаковать еще больше, быстро возвращать мячи, чтобы нивелировать действия соперников и самим идти к атаке, как мы это делали в момент со вторым голом. Мы должны сыграть в хороший футбол и быть циничными», – сказал Фраттези.