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  4. «Она тоже радовалась». Фраттези посвятил бабушке гол в ворота Баварии
Лига чемпионов
09 апреля 2025, 14:48 | Обновлено 09 апреля 2025, 14:52
255
0

«Она тоже радовалась». Фраттези посвятил бабушке гол в ворота Баварии

Давиде высказался о победе в первом матче 1/4 финала ЛЧ

09 апреля 2025, 14:48 | Обновлено 09 апреля 2025, 14:52
255
0
«Она тоже радовалась». Фраттези посвятил бабушке гол в ворота Баварии
Getty Images/Global Images Ukraine. Давиде Фраттези

Игрок миланского «Интера» Давиде Фраттези проанализировал минимальную победу над «Баварией» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (2:1). Полузащитник стал автором одного из забитых мячей.

Итальянец после поединка признался, кому посвятил взятие ворот.

«В своей жизни я всегда считал, что мое лучшее качество – это моя ментальность. Но когда я столкнулся со смертью бабушки, я был настолько ошеломлен, что это был момент, когда я не мог продолжать свой футбольный путь, как обычно.

Мы были очень близки с ней, это было тяжело, но я знаю, что она приложила к моему забитому мячу свою руку сегодня ночью. Наверное, там, на небесах, она тоже радовалась мне.

Время от времени нас переигрывают соперники, как это случилось в Парме, но всегда быть конкурентоспособными на трех фронтах это очень утомительно. Сегодня же мы повезем домой отличный результат, и теперь у нас впереди важные выступления, поэтому мы должны выложиться по полной.

Как играть в ответном матче? Мы будем пытаться атаковать еще больше, быстро возвращать мячи, чтобы нивелировать действия соперников и самим идти к атаке, как мы это делали в момент со вторым голом. Мы должны сыграть в хороший футбол и быть циничными», – сказал Фраттези.

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