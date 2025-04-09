Может сыграет с Лионом. Один из лидеров МЮ восстановился после травмы
Кобби Мейну провел в лазарете почти два месяца
19-летний английский центральный полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кобби Мейну восстановился после травмы, которую получил еще в феврале.
Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Последний раз Мейну играл 7 февраля в матче против «Лестера». В клубе сообщают, что у полузащитника была диагностирована травма мышц ноги.
Для команды Рубена Аморима Кобби Мейну является игроком основного состава, и его возвращение может изрядно усилить состав. Но пока не известно, сможет ли игрок принять участие в четвертьфинальном матче Лиги Европы против «Лиона».
В этом сезоне Кобби Мейну сыграл за «красных дьяволов» 25 матчей и забил один гол.
На выходных «Манчестер Юнайтед» расписал мировую ничью с «Манчестер Сити».
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