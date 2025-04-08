После дерби в Манчестере болельщик МЮ дал пощечину Грилишу
Теперь 20-летнего фаната ожидает суд
В матче 31-го тура Английской Премьер-лиги на «Олд Траффорд» встречались «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» (0:0).
Уже после финального свистка болельщик «красных дьяволов» позвал к себе Джека Грилиша и ударил его по лицу.
Как сообщает издание The Telegraph, 20-летнего фаната задержали и сообщили об обвинении.
Сейчас мужчину ждет суд и, скорее всего, штраф.
Известно, что болельщики «Манчестер Юнайтед» на протяжении всей игры выкрикивали оскорбления в сторону футболистов соперника.
Напомним, что в дерби в Манчестере команды голов не забивали.
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