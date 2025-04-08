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Англия
08 апреля 2025, 15:25 | Обновлено 08 апреля 2025, 15:28
231
1

После дерби в Манчестере болельщик МЮ дал пощечину Грилишу

Теперь 20-летнего фаната ожидает суд

08 апреля 2025, 15:25 | Обновлено 08 апреля 2025, 15:28
231
1
После дерби в Манчестере болельщик МЮ дал пощечину Грилишу
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 31-го тура Английской Премьер-лиги на «Олд Траффорд» встречались «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» (0:0).

Уже после финального свистка болельщик «красных дьяволов» позвал к себе Джека Грилиша и ударил его по лицу.

Как сообщает издание The Telegraph, 20-летнего фаната задержали и сообщили об обвинении.

Сейчас мужчину ждет суд и, скорее всего, штраф.

Известно, что болельщики «Манчестер Юнайтед» на протяжении всей игры выкрикивали оскорбления в сторону футболистов соперника.

Напомним, что в дерби в Манчестере команды голов не забивали.

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Александр Сильченко Источник: The Telegraph
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Bulba_sumkin
Гріліш (с)
- я тебе старше на 9 років, а ти мені ляща даєш?
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