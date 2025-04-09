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  4. Подрез закончила выступление на грунтовом турнире ITF в Сарагосе
ITF
09 апреля 2025, 15:44 | Обновлено 09 апреля 2025, 16:06
321
5

Подрез закончила выступление на грунтовом турнире ITF в Сарагосе

Украинская теннисистка проиграла в матче 1/16 финала

09 апреля 2025, 15:44 | Обновлено 09 апреля 2025, 16:06
321
5
Подрез закончила выступление на грунтовом турнире ITF в Сарагосе
Instagram. Вероника Подрез

Украинская теннисистка Вероника Подрез (WTA 445) закончила выступление на грунтовом турнире ITF W100 в Сарагосе (Испания).

18-летняя украинка уступила в матче 1/16 финала второму номеру турнирного посева Оливии Гадеки (WTA 98) из Австралии. Вероника выиграла первый сет у теннисистки из первой сотни рейтинга WTA, но уступила в двух следующих. Спортсменки провели на корте 1 час и 16 минут.

ITF W100, Сарагоса. Грунт. 1/16 финала

Оливия Гадеки (Австралия) [2] – Вероника Подрез (Украина) [Q] – 5:7, 6:1, 6:1

Для украинской теннисистки это было первое выступление на турнире уровня ITF W100.

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Вероника Подрез Оливия Гадеки
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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Комментарии 5
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Vitaly Kozak
На виграш Вероніки і не сподівавсь, але грала непогано, не зважаючи на розгромні рахунки в 2-му і 3-му сетах. Шкода, що табло не працювало більшість часу гри. А от від Юлі програшу не очікувалось....
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+4
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Sashamar
Вероніка зіграла добре, фізику треба підтягувати, а техніка є, не гірше ніж у тієї ж Гадецькой. Інша справа, що Олівія значно міцніша.
 А от програш Юлії це з серії "знизу постукали". Щось серйозне трапилось. Навіть за відсутності тренера взагалі вона не могла отак просто розучитися грати з минулої осені.
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+2
Mystic_Healer
Гадекі блін, це як Вознякі
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0
Vitaly Kozak
З понеділка Вероніка наче знову заявлена у кваліфікації ITF W100 - у Мадриді. Побажаємо успіху.
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-1
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