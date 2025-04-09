Подрез закончила выступление на грунтовом турнире ITF в Сарагосе
Украинская теннисистка проиграла в матче 1/16 финала
Украинская теннисистка Вероника Подрез (WTA 445) закончила выступление на грунтовом турнире ITF W100 в Сарагосе (Испания).
18-летняя украинка уступила в матче 1/16 финала второму номеру турнирного посева Оливии Гадеки (WTA 98) из Австралии. Вероника выиграла первый сет у теннисистки из первой сотни рейтинга WTA, но уступила в двух следующих. Спортсменки провели на корте 1 час и 16 минут.
ITF W100, Сарагоса. Грунт. 1/16 финала
Оливия Гадеки (Австралия) [2] – Вероника Подрез (Украина) [Q] – 5:7, 6:1, 6:1
Для украинской теннисистки это было первое выступление на турнире уровня ITF W100.
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