Перес принял ключевое решение после поражения Реала от Арсенала

8 апреля состоялся первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Арсенал» и «Реал».

Коллективы сыграли на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Поединок завершился со счетом 3:0 в пользу канониров.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

После этого матча президент «Реала» Флорентино Перес окончательно решил, что клубу нужны серьезные усиления.

Перес хочет усилить правый фланг защиты – на эту позицию почти решен вопрос о подписании Трента Александера-Арнольда. Кроме этого Флорентино приложит максимум усилий, чтобы подписать звездного левого фулбека и полузащитника.