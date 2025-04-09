Перес принял ключевое решение после поражения Реала от Арсенала
Флорентино планирует поработать на трансферном рынке
8 апреля состоялся первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Арсенал» и «Реал».
Коллективы сыграли на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Поединок завершился со счетом 3:0 в пользу канониров.
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После этого матча президент «Реала» Флорентино Перес окончательно решил, что клубу нужны серьезные усиления.
Перес хочет усилить правый фланг защиты – на эту позицию почти решен вопрос о подписании Трента Александера-Арнольда. Кроме этого Флорентино приложит максимум усилий, чтобы подписать звездного левого фулбека и полузащитника.
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