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  4. Перес принял ключевое решение после поражения Реала от Арсенала
Испания
09 апреля 2025, 23:20 |
976
0

Перес принял ключевое решение после поражения Реала от Арсенала

Флорентино планирует поработать на трансферном рынке

09 апреля 2025, 23:20 |
976
0
Перес принял ключевое решение после поражения Реала от Арсенала
Getty Images/Global Images Ukraine. Флорентино Перес

8 апреля состоялся первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Арсенал» и «Реал».

Коллективы сыграли на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Поединок завершился со счетом 3:0 в пользу канониров.

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После этого матча президент «Реала» Флорентино Перес окончательно решил, что клубу нужны серьезные усиления.

Перес хочет усилить правый фланг защиты – на эту позицию почти решен вопрос о подписании Трента Александера-Арнольда. Кроме этого Флорентино приложит максимум усилий, чтобы подписать звездного левого фулбека и полузащитника.

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Трент Александер-Арнольд Флорентино Перес трансферы АПЛ трансферы Ливерпуль Реал Мадрид
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
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