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Испания
09 апреля 2025, 19:27 | Обновлено 09 апреля 2025, 19:40
1284
0

Мбаппе отреагировал на поражение от Арсенала и рассказал, что будет дальше

Килиан верит в камбек

09 апреля 2025, 19:27 | Обновлено 09 апреля 2025, 19:40
1284
0
Мбаппе отреагировал на поражение от Арсенала и рассказал, что будет дальше
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

8 апреля состоялся первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Арсенал» и «Реал».

Коллективы сыграли на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Поединок завершился со счетом 3:0 в пользу канониров.

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Французский нападающий «Реала» Килиан Мбаппе в своих социальных сетях отреагировал на поражение «бланкос» в этом поединке.

«Нужно верить до конца», – написал Мбаппе после матча.

Ответный матч пройдет в среду, 16 апреля, на Бернабеу.

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Килиан Мбаппе Арсенал Лондон Реал Мадрид Лига чемпионов Арсенал - Реал
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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