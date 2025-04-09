Мбаппе отреагировал на поражение от Арсенала и рассказал, что будет дальше

8 апреля состоялся первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Арсенал» и «Реал».

Коллективы сыграли на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Поединок завершился со счетом 3:0 в пользу канониров.

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Французский нападающий «Реала» Килиан Мбаппе в своих социальных сетях отреагировал на поражение «бланкос» в этом поединке.

«Нужно верить до конца», – написал Мбаппе после матча.

Ответный матч пройдет в среду, 16 апреля, на Бернабеу.