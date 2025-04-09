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  4. Легенда клуба. Кейн отреагировал на уход Мюллера из Баварии
Германия
09 апреля 2025, 15:03 |
643
0

Легенда клуба. Кейн отреагировал на уход Мюллера из Баварии

Форвард расхвалил немецкого полузащитника

09 апреля 2025, 15:03 |
643
0
Легенда клуба. Кейн отреагировал на уход Мюллера из Баварии
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн и Томас Мюллер

Английский форвард мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн отреагировал на уход немецкого полузащитника клуба Томаса Мюллера.

«Я очень рад за него. Он оказал большое влияние, когда вышел на поле. Не только потому, что забил гол, он попадал в опасные зоны почти как второй нападающий.

Томас – легенда этого клуба, и всегда будет ею. Мне грустно видеть, что он уходит. Мне приятно играть с ним», – сказал Кейн.

За 25 лет в составе «Баварии» Томас Мюллер провел за клуб 743 матча, отличившись 247 забитыми мячами и 273 голевыми передачами. Также в его активе 32 выигранных трофея с клубом, включая два триумфа в Лиге чемпионов и 12 титулов Бундеслиги.

Ранее руководство «Баварии» объяснило, почему клуб решил попрощаться с Томасом Мюллером.

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Гарри Кейн Томас Мюллер Бундеслига чемпионат Германии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Флориан Плеттенберг
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