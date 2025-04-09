«Нам позволено мечтать». Тренер Барселоны оценил шансы на 1/2 финала ЛЧ

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик на пресс-конференции проанализировал «Боруссию» Дортмунд, с которой испанскому клубу предстоит встретится в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Первая встреча между команды состоится на «Олимпийском стадионе» в Барселоне.

«Я всегда говорил, что нам позволено мечтать. Однако мы, игроки и тренеры, должны быть реалистами

Дортмунд – очень стабильная команда, и они играют в довольно атакующий футбол. Но мы хорошо играем дома и на выезде в Лиге чемпионов. Всегда приятно добиться хорошего результата на своем поле, но особенно в полуфинале Кубка против мадридского «Атлетико» мы показали, что можем побеждать и вдали от «Эстадио Олимпико».

Также соперник сильно играет в обороне. Желаю всего наилучшего их травмированным игрокам. Жаль, что они выбыли из строя. Но у «Боруссии» много хороших игроков. Они найдут замену тем, кто не сыграет.

Теперь задача, прежде всего, состоит в том, чтобы продолжать продвигаться по турнирной лестнице. Добиться этого было нелегко, и все это благодаря очень тяжелой работе, которую мы проделали», – ответил Флик.