«Нам позволено мечтать». Тренер Барселоны оценил шансы на 1/2 финала ЛЧ
Ханс-Дитер Флик верит в своих игроков
Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик на пресс-конференции проанализировал «Боруссию» Дортмунд, с которой испанскому клубу предстоит встретится в 1/4 финала Лиги чемпионов.
Первая встреча между команды состоится на «Олимпийском стадионе» в Барселоне.
«Я всегда говорил, что нам позволено мечтать. Однако мы, игроки и тренеры, должны быть реалистами
Дортмунд – очень стабильная команда, и они играют в довольно атакующий футбол. Но мы хорошо играем дома и на выезде в Лиге чемпионов. Всегда приятно добиться хорошего результата на своем поле, но особенно в полуфинале Кубка против мадридского «Атлетико» мы показали, что можем побеждать и вдали от «Эстадио Олимпико».
Также соперник сильно играет в обороне. Желаю всего наилучшего их травмированным игрокам. Жаль, что они выбыли из строя. Но у «Боруссии» много хороших игроков. Они найдут замену тем, кто не сыграет.
Теперь задача, прежде всего, состоит в том, чтобы продолжать продвигаться по турнирной лестнице. Добиться этого было нелегко, и все это благодаря очень тяжелой работе, которую мы проделали», – ответил Флик.
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