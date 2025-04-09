ГАВИ – об игре с Боруссией Д: «Барселона не чувствует себя непобедимой»

Молодой полузащитник испанской «Барселони» Гави высказался о первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором коллектив из Ла лиги будет принимать немецкую «Боруссию» Дортмунд.

«Это мой первый четвертьфинал в Лиге чемпионов. Не терпится выйти на поле и очень хочется победить.

Мы проводим отличный сезон, но не чувствуем себя непобедимыми. В футболе нельзя всегда побеждать. Выигрывать ключевые матчи – это половина пути, ведь команда хочет отпраздновать с болельщиками как можно больше трофеев.

Каждый день я стараюсь прогрессировать, и Ханси Флик помогает мне. Я работаю над тем, чтобы стать настолько полноценным игроком, насколько это возможно. У нас отличная связь. Он доверяет мне, и я спокоен и счастлив.

Что думаю о критике в мою сторону? Хейтеры просто ничего не понимают», – сказал Гави.

Запланировано, что первая встреча между «Барселоной» и «Боруссией» Дортмунд состоится 9 апреля на «Олимпийском стадионе». Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.