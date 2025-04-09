«Невозможно подготовиться». Игрок Боруссии назвал цель на матч с Барсой

Защитник «Боруссии» Дортмунд Вальдемар Антон прокомментировал предстоящий поединок с «Барселоной», который состоится в рамках первого противостояния 1/4 финала Лиги чемпионов.

Немецкий футболист отметил, что для достижения результата «Боруссии» должно отыграть уверенно в защите.

«Все вы видели несколько матчей «Барселоны» – к такому матчу невозможно тщательно подготовиться, ведь они всегда играют нестандартно. Поэтому просто нереально полностью подготовиться к сопернику.

Наша задача – хорошо защищаться как команда, мы должны приложить множество усилия. Если мы будем правильно защищаться как команда и выполним то, что мы запланировали сделать, то мы сможем уберечь наши ворота от голов», – сказал Антон.