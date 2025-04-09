Эксперт: «Шевченко везде потерпел провалы. Его имидж пока равен нулю»

Футбольный эксперт Вячеслав Заховайло прокомментировал поражение президента Украинской ассоциации футбола Андрея Шевченко на выборах в исполком УЕФА:

– Как футболист, Андрей Шевченко прожил замечательную карьеру, как футбольный тренер очень хорошо стартовал. А вот как функционер и политический деятель везде потерпел провалы. Причины? Он неверно оценивает обстановку и очень пассивно себя ведет в продвижении своего имиджа – вне футбола или точнее после футбола. Что в политике, что в спортивной политике, его действия пока не подтверждают его авторитет.

– Когда он избирался президентом УАФ, у вас не возникали опасения, что все вышеперечисленное может сыграть с ним злую шутку?

– Это было решение, которое принималось в спешке, и я не берусь утверждать, правильное оно было или нет. Это уже время покажет. Пока что он начинающий функционер, и его имидж в этом направлении пока равен нулю, – считает эксперт.