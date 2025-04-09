Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эксперт: «Шевченко везде потерпел провалы. Его имидж пока равен нулю»
Другие новости
09 апреля 2025, 12:31 |
875
1

Эксперт: «Шевченко везде потерпел провалы. Его имидж пока равен нулю»

Вячеслав Заховайло прокомментировал результаты выборов в исполком УЕФА

09 апреля 2025, 12:31 |
875
1
Эксперт: «Шевченко везде потерпел провалы. Его имидж пока равен нулю»
УАФ. Андрей Шевченко

Футбольный эксперт Вячеслав Заховайло прокомментировал поражение президента Украинской ассоциации футбола Андрея Шевченко на выборах в исполком УЕФА:

– Как футболист, Андрей Шевченко прожил замечательную карьеру, как футбольный тренер очень хорошо стартовал. А вот как функционер и политический деятель везде потерпел провалы. Причины? Он неверно оценивает обстановку и очень пассивно себя ведет в продвижении своего имиджа – вне футбола или точнее после футбола. Что в политике, что в спортивной политике, его действия пока не подтверждают его авторитет.

– Когда он избирался президентом УАФ, у вас не возникали опасения, что все вышеперечисленное может сыграть с ним злую шутку?

– Это было решение, которое принималось в спешке, и я не берусь утверждать, правильное оно было или нет. Это уже время покажет. Пока что он начинающий функционер, и его имидж в этом направлении пока равен нулю, – считает эксперт.

По теме:
Скандальный пенальти Альвареса. УЕФА подозревают в редактировании видео
ОФИЦИАЛЬНО. Англия выставит 5 команд в Лиге чемпионов 2025/26
Генсек УАФ: «Экс-чиновники ассоциации не хотели избрания Шевченко в УЕФА»
УЕФА исполком УАФ Украинская ассоциация футбола Андрей Шевченко Вячеслав Заховайло
Николай Титюк Источник: Footboom
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал нашел трех виновников позора от Арсенала. От них избавятся летом
Футбол | 09 апреля 2025, 08:37 5
Реал нашел трех виновников позора от Арсенала. От них избавятся летом
Реал нашел трех виновников позора от Арсенала. От них избавятся летом

В черный список королевского клуба попали Винисиус Жуниор, Давид Алаба и Карло Анчелотти

7 экс-футболистов сборной Украины, которые доигрывают в зарубежной трясине
Футбол | 09 апреля 2025, 12:07 2
7 экс-футболистов сборной Украины, которые доигрывают в зарубежной трясине
7 экс-футболистов сборной Украины, которые доигрывают в зарубежной трясине

Кто-то на таком уровне выступает в 40 лет, а кто-то – уже в 29…

Артем МИЛЕВСКИЙ: «Не хочу в это верить. Не понимаю, зачем он это делает»
Футбол | 09.04.2025, 08:24
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Не хочу в это верить. Не понимаю, зачем он это делает»
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Не хочу в это верить. Не понимаю, зачем он это делает»
Куртуа объяснил, почему пропустил три гола в матче Реала с Арсеналом
Футбол | 09.04.2025, 08:24
Куртуа объяснил, почему пропустил три гола в матче Реала с Арсеналом
Куртуа объяснил, почему пропустил три гола в матче Реала с Арсеналом
Андрей ЛУНИН: «Как он мог? Это чертовски невозможно»
Футбол | 09.04.2025, 09:07
Андрей ЛУНИН: «Как он мог? Это чертовски невозможно»
Андрей ЛУНИН: «Как он мог? Это чертовски невозможно»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Demid Romanchik
Marionette 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Андрей ПЯТОВ: «Что ты хочешь, малой? Сколько тебе лет? Я Кучерявый»
Андрей ПЯТОВ: «Что ты хочешь, малой? Сколько тебе лет? Я Кучерявый»
07.04.2025, 10:54 22
Футбол
Гвардиола решил подписать звезду сборной Украины после матчей с Бельгией
Гвардиола решил подписать звезду сборной Украины после матчей с Бельгией
07.04.2025, 08:50 17
Футбол
Моуриньо признался, что игрок сборной Украины создал ему много проблем
Моуриньо признался, что игрок сборной Украины создал ему много проблем
07.04.2025, 15:03 3
Футбол
Денис БОЙКО: После столкновения с Гусевым Рамос кричал: «Я тебя заменю!»
Денис БОЙКО: После столкновения с Гусевым Рамос кричал: «Я тебя заменю!»
07.04.2025, 09:30 12
Футбол
Анчелотти объяснил, почему Куртуа напропускал в матче Реала с Арсеналом
Анчелотти объяснил, почему Куртуа напропускал в матче Реала с Арсеналом
09.04.2025, 07:47 5
Футбол
Бывшая первая ракетка мира объявила, что ждет третьего ребенка
Бывшая первая ракетка мира объявила, что ждет третьего ребенка
07.04.2025, 08:29 8
Теннис
ПАВЛОВ: «Если они это сделают, УАФ будет бойкотировать соревнования УЕФА»
ПАВЛОВ: «Если они это сделают, УАФ будет бойкотировать соревнования УЕФА»
08.04.2025, 15:20 1
Футбол
Магучих назвала главную звезду легкой атлетики
Магучих назвала главную звезду легкой атлетики
07.04.2025, 20:23
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем