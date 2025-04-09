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  4. Не из-за денег. В Баварии объяснили, почему решили попрощаться с Мюллером
Германия
09 апреля 2025, 12:44 |
356
0

Не из-за денег. В Баварии объяснили, почему решили попрощаться с Мюллером

Ян-Кристиан Дризен заявил, что мюнхенский клуб мотивировался исключительно игровыми аспектами

09 апреля 2025, 12:44 |
356
0
Не из-за денег. В Баварии объяснили, почему решили попрощаться с Мюллером
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Мюллер

Генеральный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дризен рассказал, почему мюнхенский клуб решил не продлевать контракт с немецким полузащитником Томасом Мюллером.

«Мы приняли решение. Теперь мы смотрим вперед и хотим добиться успеха вместе в следующие несколько недель и месяцев. Мы всегда будем связаны друг с другом.

Это было спортивное решение. Это не был вопрос денег», – сказал Дризен.

За 25 лет в составе «Баварии» Томас Мюллер провел за клуб 743 матча, отличившись 247 забитыми мячами и 273 голевыми передачами. Также в его активе 32 выигранных трофея с клубом, включая два триумфа в Лиге чемпионов и 12 титулов Бундеслиги.

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Томас Мюллер Ян-Кристиан Дризен Бавария Бундеслига чемпионат Германии по футболу расторжение контракта
Олег Вахоцкий Источник: Bayern & Germany
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