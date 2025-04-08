Бавария намерена украсть у Реала трансфер. Немцы взяли лидерство
Милош Керкез привлекает внимание двух грандов
Венгерский защитник «Борнмута» Милош Керкез привлекает внимание мюнхенской «Баварии» и мадридского «Реала», сообщает Fichajes.
По информации источника, испанский гранд следит за 21-летним футболистом, но недавно мюнхенский клуб включился в борьбу за игрока и лидирует в борьбе за игрока. Самого игрока также больше привлекает переезд на Альянц Арену.
В текущем сезоне Милош Керкез провел 34 матча на клубном уровне, забил 2 гола и отдал 6 ассистов.
Ранее сообщалось о том, что один из лучших игроков «Реала» может покинуть клуб летом.
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