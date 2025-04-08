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  4. Бавария намерена украсть у Реала трансфер. Немцы взяли лидерство
Германия
08 апреля 2025, 23:12 |
1146
0

Бавария намерена украсть у Реала трансфер. Немцы взяли лидерство

Милош Керкез привлекает внимание двух грандов

08 апреля 2025, 23:12 |
1146
0
Бавария намерена украсть у Реала трансфер. Немцы взяли лидерство
Getty Images/Global Images Ukraine. Милош Керкез

Венгерский защитник «Борнмута» Милош Керкез привлекает внимание мюнхенской «Баварии» и мадридского «Реала», сообщает Fichajes.

По информации источника, испанский гранд следит за 21-летним футболистом, но недавно мюнхенский клуб включился в борьбу за игрока и лидирует в борьбе за игрока. Самого игрока также больше привлекает переезд на Альянц Арену.

В текущем сезоне Милош Керкез провел 34 матча на клубном уровне, забил 2 гола и отдал 6 ассистов.

Ранее сообщалось о том, что один из лучших игроков «Реала» может покинуть клуб летом.

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Милош Керкез Реал Мадрид Бавария Борнмут трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги трансферы Ла Лиги
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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