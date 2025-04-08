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Испания
08 апреля 2025, 18:54 | Обновлено 08 апреля 2025, 19:00
1236
0

Один из лучших игроков Реала может покинуть клуб летом. Названо условие

Винисиуса могут переманить огромными деньгами

08 апреля 2025, 18:54 | Обновлено 08 апреля 2025, 19:00
1236
0
Один из лучших игроков Реала может покинуть клуб летом. Названо условие
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор может покинуть клуб летом, сообщает Карлос Карпио.

По информации источника, близкие к клубу и 24-летнему футболисту люди сообщают, что он может покинуть клуб ближайшим летом, но точно еще ничего не известно.

Некоторые представители испанского гранда полагают, что огромное финансовое предложение может заставить Винисиуса сменить команду.

В текущем сезоне Винисиус провел 42 матча на клубном уровне, забил 19 голов и отдал 13 ассистов.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» открыл двери перед одним из лучших игроков мира.

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Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
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