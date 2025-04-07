Реал открыл двери перед одним из лучших игроков мира. Готовится трансфер

Мадридский «Реал» может избавиться от бразильского вингера Винисиуса Жуниора, сообщает Fichajes.

По информации источника, испанский клуб устал от его конфликтности и нестабильности и готов его продать. Клубы из Саудовской Аравии уже начали работу над трансфером.

В текущем сезоне Винисиус провел 42 матча на клубном уровне, забил 19 голов и отдал 3 ассистов.

Ранее сообщалось о том, что Карло Анчелотти готовит важную замену в составе «Реала» перед матчем с «Арсеналом».