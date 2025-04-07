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  4. Реал открыл двери перед одним из лучших игроков мира. Готовится трансфер
Испания
07 апреля 2025, 12:12 |
1905
0

Реал открыл двери перед одним из лучших игроков мира. Готовится трансфер

Винисиус Жуниор может сменить клуб уже летом

07 апреля 2025, 12:12 |
1905
0
Реал открыл двери перед одним из лучших игроков мира. Готовится трансфер
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус

Мадридский «Реал» может избавиться от бразильского вингера Винисиуса Жуниора, сообщает Fichajes.

По информации источника, испанский клуб устал от его конфликтности и нестабильности и готов его продать. Клубы из Саудовской Аравии уже начали работу над трансфером.

В текущем сезоне Винисиус провел 42 матча на клубном уровне, забил 19 голов и отдал 3 ассистов.

Ранее сообщалось о том, что Карло Анчелотти готовит важную замену в составе «Реала» перед матчем с «Арсеналом».

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Винисиус Жуниор Реал Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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