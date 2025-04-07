Реал открыл двери перед одним из лучших игроков мира. Готовится трансфер
Винисиус Жуниор может сменить клуб уже летом
Мадридский «Реал» может избавиться от бразильского вингера Винисиуса Жуниора, сообщает Fichajes.
По информации источника, испанский клуб устал от его конфликтности и нестабильности и готов его продать. Клубы из Саудовской Аравии уже начали работу над трансфером.
В текущем сезоне Винисиус провел 42 матча на клубном уровне, забил 19 голов и отдал 3 ассистов.
Ранее сообщалось о том, что Карло Анчелотти готовит важную замену в составе «Реала» перед матчем с «Арсеналом».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бывший вратарь «Днепра» прокомментировал чемпионскую гонку в сезоне 2013/14
Саутгемптон лишился шансов на выживания в элите за семь туров до завершения сезона