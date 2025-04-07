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  4. Анчелотти готовит важную замену в составе Реала перед матчем с Арсеналом
Испания
07 апреля 2025, 10:52 | Обновлено 07 апреля 2025, 11:38
1407
1

Анчелотти готовит важную замену в составе Реала перед матчем с Арсеналом

Давид Алаба, вероятно, выйдет на позиции левого защитника

07 апреля 2025, 10:52 | Обновлено 07 апреля 2025, 11:38
1407
1
Анчелотти готовит важную замену в составе Реала перед матчем с Арсеналом
Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Алаба

Итальянский тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти готовит важную замену в составе команды перед матчем с «Арсеналом» в 1/4 финала Лиги чемпионов, сообщает Relevo.

По информации источника, 65-летний специалист рассматривает возможность выпустить на позиции левого защитника Давида Алабу, а не Франа Гарсию. На протяжении своей карьеры в Мадриде, Алаба большую часть матчей провел на позиции центрального защитника.

Фран Гарсия своей игрой не убедил Анчелотти.

Первый матч между «Реалом» и «Арсеналом» начнется 8 апреля в 22:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось о том, что названы 3 кандидата на замену Анчелотти в «Реале».

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Терпения закончилось. Названы 3 кандидата на замену Анчелотти в Реале
Давид Алаба Реал Мадрид Арсенал Лондон Лига чемпионов Арсенал - Реал Фран Гарсия Карло Анчелотти
Даниил Кирияка Источник: Relevo
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Victor673256ua
Правильне рішення. Після півфіналу Кубка Алабу потрібно подалі від своїх воріт тримати))
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