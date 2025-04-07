Анчелотти готовит важную замену в составе Реала перед матчем с Арсеналом
Давид Алаба, вероятно, выйдет на позиции левого защитника
Итальянский тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти готовит важную замену в составе команды перед матчем с «Арсеналом» в 1/4 финала Лиги чемпионов, сообщает Relevo.
По информации источника, 65-летний специалист рассматривает возможность выпустить на позиции левого защитника Давида Алабу, а не Франа Гарсию. На протяжении своей карьеры в Мадриде, Алаба большую часть матчей провел на позиции центрального защитника.
Фран Гарсия своей игрой не убедил Анчелотти.
Первый матч между «Реалом» и «Арсеналом» начнется 8 апреля в 22:00 по киевскому времени.
Ранее сообщалось о том, что названы 3 кандидата на замену Анчелотти в «Реале».
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