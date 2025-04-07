Терпения закончилось. Названы 3 кандидата на замену Анчелотти в Реале

Мадридский «Реал» рассматривает 3 кандидатов на замену итальянскому коучу Карло Анчелотти, сообщает Fichajes.

По информации источника, в Мадриде, кажется, устали терпеть не самые удачные результаты команды, а поражение в Ла Лиге от «Валенсии» стало точкой. На место Карло рассматриваются следующие специалисты:

Зинедин Зидан (без клуба),

Юрген Клопп (без клуба),

Хаби Алонсо («Байер»).

После 30 туров «Реал» с 63 очками идет 2-м в Ла лиге.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» нацелился на звезду «Манчестер Сити».