Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Терпения закончилось. Названы 3 кандидата на замену Анчелотти в Реале
Испания
07 апреля 2025, 10:38 | Обновлено 07 апреля 2025, 11:30
1935
1

Терпения закончилось. Названы 3 кандидата на замену Анчелотти в Реале

Возглавить мадридский гранд могут Зинедин Зидан, Юрген Клопп и Хаби Алонсо

07 апреля 2025, 10:38 | Обновлено 07 апреля 2025, 11:30
1935
1
Терпения закончилось. Названы 3 кандидата на замену Анчелотти в Реале
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Мадридский «Реал» рассматривает 3 кандидатов на замену итальянскому коучу Карло Анчелотти, сообщает Fichajes.

По информации источника, в Мадриде, кажется, устали терпеть не самые удачные результаты команды, а поражение в Ла Лиге от «Валенсии» стало точкой. На место Карло рассматриваются следующие специалисты:

Зинедин Зидан (без клуба),

Юрген Клопп (без клуба),

Хаби Алонсо («Байер»).

После 30 туров «Реал» с 63 очками идет 2-м в Ла лиге.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» нацелился на звезду «Манчестер Сити».

По теме:
Реал открыл двери перед одним из лучших игроков мира. Готовится трансфер
Реал принял важное решение по Мбаппе после незабитого пенальти Винисиуса
Анчелотти готовит важную замену в составе Реала перед матчем с Арсеналом
Карло Анчелотти Зинедин Зидан Юрген Клопп Хаби Алонсо Реал Мадрид назначение тренера
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Денис БОЙКО: «Сейчас могу никого не бояться: нас тогда убили судьи»
Футбол | 07 апреля 2025, 10:07 3
Денис БОЙКО: «Сейчас могу никого не бояться: нас тогда убили судьи»
Денис БОЙКО: «Сейчас могу никого не бояться: нас тогда убили судьи»

Бывший вратарь «Днепра» прокомментировал чемпионскую гонку в сезоне 2013/14

Гвардиола решил подписать звезду сборной Украины после матчей с Бельгией
Футбол | 07 апреля 2025, 08:50 7
Гвардиола решил подписать звезду сборной Украины после матчей с Бельгией
Гвардиола решил подписать звезду сборной Украины после матчей с Бельгией

Пеп хочет видеть в команде Андрея Лунина

Леннокс Льюис назвал место Усика в рейтинге лучших супертяжей в истории
Бокс | 07.04.2025, 07:47
Леннокс Льюис назвал место Усика в рейтинге лучших супертяжей в истории
Леннокс Льюис назвал место Усика в рейтинге лучших супертяжей в истории
Андрей ПЯТОВ: «Что ты хочешь, малой? Сколько тебе лет? Я Кучерявый»
Футбол | 07.04.2025, 10:54
Андрей ПЯТОВ: «Что ты хочешь, малой? Сколько тебе лет? Я Кучерявый»
Андрей ПЯТОВ: «Что ты хочешь, малой? Сколько тебе лет? Я Кучерявый»
Исторический антирекорд. Определена первая команда, которая вылетела из АПЛ
Футбол | 06.04.2025, 18:31
Исторический антирекорд. Определена первая команда, которая вылетела из АПЛ
Исторический антирекорд. Определена первая команда, которая вылетела из АПЛ
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Victor673256ua
Зідана важко буде переконати. Він вже націлений на збірну після ЧС-2026. Але все можливо.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Роналду оформил 166-й дубль в карьере. Сколько у Месси?
Роналду оформил 166-й дубль в карьере. Сколько у Месси?
05.04.2025, 15:11 2
Футбол
Бущан объяснил, почему игроков Динамо почти не вызывают в сборную Украины
Бущан объяснил, почему игроков Динамо почти не вызывают в сборную Украины
06.04.2025, 09:19 9
Футбол
АНЧЕЛОТТИ: «Я хотел придать ему уверенности, а он провалился»
АНЧЕЛОТТИ: «Я хотел придать ему уверенности, а он провалился»
06.04.2025, 08:50 11
Футбол
54-я ракетка мира выиграла третий трофей в карьере. И снова в родной стране
54-я ракетка мира выиграла третий трофей в карьере. И снова в родной стране
06.04.2025, 22:34 2
Теннис
Лунин отреагировал на неудачный дебют вратаря Реала против Валенсии
Лунин отреагировал на неудачный дебют вратаря Реала против Валенсии
06.04.2025, 00:55
Футбол
АНЧЕЛОТТИ: «Из-за этого я не выпустил Лунина на матч с Валенсией»
АНЧЕЛОТТИ: «Из-за этого я не выпустил Лунина на матч с Валенсией»
05.04.2025, 21:55 5
Футбол
Невероятная игра в 49 лет. Определен первый финалист турнира в Манчестере
Невероятная игра в 49 лет. Определен первый финалист турнира в Манчестере
05.04.2025, 09:05 2
Снукер
Реал – Валенсия – 1:2. Большая сенсация в Мадриде. Видео голов и обзор
Реал – Валенсия – 1:2. Большая сенсация в Мадриде. Видео голов и обзор
05.04.2025, 20:45 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем