Реал нацелился на звезду Манчестер Сити. Он забивал им в полуфинале ЛЧ

Португальский полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва привлекает внимание мадридского «Реала», сообщает Fichajes.

По информации источника, испанский гранд нацелен на подписание 30-летнего футболиста, контракт которого с английским клубом истекает летом 2026 года.

В текущем сезоне Бернарду Силва провел 41 матч на клубном уровне, забил 3 гола и отдал 4 ассиста. В сезоне 2022/23 он забивал в ворота «Реала» в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось о том, что Гвардиола решил подписать звезду сборной Украины после матчей с Бельгией.