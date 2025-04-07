Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал нацелился на звезду Манчестер Сити. Он забивал им в полуфинале ЛЧ
Испания
07 апреля 2025, 09:53 | Обновлено 07 апреля 2025, 10:00
411
0

Реал нацелился на звезду Манчестер Сити. Он забивал им в полуфинале ЛЧ

Бернарду Силва привлекает внимание испанского гранда

07 апреля 2025, 09:53 | Обновлено 07 апреля 2025, 10:00
411
0
Реал нацелился на звезду Манчестер Сити. Он забивал им в полуфинале ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Бернарду Силва

Португальский полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва привлекает внимание мадридского «Реала», сообщает Fichajes.

По информации источника, испанский гранд нацелен на подписание 30-летнего футболиста, контракт которого с английским клубом истекает летом 2026 года.

В текущем сезоне Бернарду Силва провел 41 матч на клубном уровне, забил 3 гола и отдал 4 ассиста. В сезоне 2022/23 он забивал в ворота «Реала» в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось о том, что Гвардиола решил подписать звезду сборной Украины после матчей с Бельгией.

По теме:
Терпения закончилось. Названы 3 кандидата на замену Анчелотти в Реале
Барселона рискует потерять Ямаля. Его хочет украсть топ-клуб
НЕВИЛЛ: «Я разочарован. В манчестерском дерби должны быть кровь и мужество»
Бернарду Силва Реал Мадрид Манчестер Сити трансферы трансферы Ла Лиги трансферы АПЛ
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Исторический антирекорд. Определена первая команда, которая вылетела из АПЛ
Футбол | 06 апреля 2025, 18:31 2
Исторический антирекорд. Определена первая команда, которая вылетела из АПЛ
Исторический антирекорд. Определена первая команда, которая вылетела из АПЛ

Саутгемптон лишился шансов на выживания в элите за семь туров до завершения сезона

Как выглядит таблица УПЛ после побед Динамо, Александрии и Шахтера
Футбол | 07 апреля 2025, 06:23 4
Как выглядит таблица УПЛ после побед Динамо, Александрии и Шахтера
Как выглядит таблица УПЛ после побед Динамо, Александрии и Шахтера

Разрывы в лидирующей группе после 23-го тура УПЛ сохранились

54-я ракетка мира выиграла третий трофей в карьере. И снова в родной стране
Теннис | 06.04.2025, 22:34
54-я ракетка мира выиграла третий трофей в карьере. И снова в родной стране
54-я ракетка мира выиграла третий трофей в карьере. И снова в родной стране
СЛОТ: «Лидерство в таблице не дает Ливерпулю права на самоуспокоение»
Футбол | 07.04.2025, 06:59
СЛОТ: «Лидерство в таблице не дает Ливерпулю права на самоуспокоение»
СЛОТ: «Лидерство в таблице не дает Ливерпулю права на самоуспокоение»
Олег ШАНДРУК: «Мы не использовали свои моменты, Шахтер воспользовался этим»
Футбол | 07.04.2025, 10:06
Олег ШАНДРУК: «Мы не использовали свои моменты, Шахтер воспользовался этим»
Олег ШАНДРУК: «Мы не использовали свои моменты, Шахтер воспользовался этим»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украинский боксер: «Здравый смысл подсказывает, что Усику стоит уйти»
Украинский боксер: «Здравый смысл подсказывает, что Усику стоит уйти»
05.04.2025, 09:56 2
Бокс
Конфликт продолжается? Поворознюк официально обратился к УАФ с требованием
Конфликт продолжается? Поворознюк официально обратился к УАФ с требованием
05.04.2025, 15:55 20
Футбол
Бущан объяснил, почему игроков Динамо почти не вызывают в сборную Украины
Бущан объяснил, почему игроков Динамо почти не вызывают в сборную Украины
06.04.2025, 09:19 9
Футбол
Ключевая замена. Ямаль не хочет видеть звезду в составе Барселоны
Ключевая замена. Ямаль не хочет видеть звезду в составе Барселоны
06.04.2025, 15:47 6
Футбол
АНЧЕЛОТТИ: «Я хотел придать ему уверенности, а он провалился»
АНЧЕЛОТТИ: «Я хотел придать ему уверенности, а он провалился»
06.04.2025, 08:50 11
Футбол
Рейтинг самых богатых боксеров. Какое у Усика место, сколько заработал?
Рейтинг самых богатых боксеров. Какое у Усика место, сколько заработал?
07.04.2025, 00:23
Бокс
Рой Джонс нашел ошибку судьи, которая принесла победу Усику
Рой Джонс нашел ошибку судьи, которая принесла победу Усику
06.04.2025, 09:17 21
Бокс
Лунин отреагировал на неудачный дебют вратаря Реала против Валенсии
Лунин отреагировал на неудачный дебют вратаря Реала против Валенсии
06.04.2025, 00:55
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем