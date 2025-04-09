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Лига чемпионов
09 апреля 2025, 17:56 | Обновлено 09 апреля 2025, 18:03
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Нико КОВАЧ: «Барселона, безусловно, фаворит. Но в футболе возможно все»

Тренер «Боруссии» Дортмунд настроен на первый матч 1/4 финала ЛЧ

09 апреля 2025, 17:56 | Обновлено 09 апреля 2025, 18:03
181
0
Нико КОВАЧ: «Барселона, безусловно, фаворит. Но в футболе возможно все»
Getty Images/Global Images Ukraine. Нико Ковач

Наставник «Боруссии» Дортмунд Нико Ковач прокомментировал будущий первый матч против «Барселоны», который состоится в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Мы не просто хотим продолжить выступать в этом турнире, мы хотим показать хорошую игру, чтобы увезти домой хороший результат.

Мне нет смысла философствовать сейчас обо всем, что мы запланировали. Я думаю, у нас есть хороший план на игру. Главное, чтобы футболисты были уверены, что в матче они покажут на поле все, что необходимо, чтобы закончить эту игру в нашу пользу. Мы хотим выступить здесь так, чтобы привезти в Дортмунд хороший результат.

«Барселона», безусловно, фаворит. Но, как вы знаете, «Боруссия» играла в финале в прошлом году – и никто этого не ожидал. В футболе возможно все, особенно когда ты находишься в четвертьфинале. Это элитный четвертьфинал. В нем участвуют несколько великих команд, в том числе и мы. И мы много работали, много боролись за это. Может быть, мы и аутсайдеры, но это не облегчает задачу нашим соперникам. Мы уверены в себе, и у нас есть все основания для этого. Мы на подъеме. В этих двух матчах у нас, несомненно, есть шанс выйти в полуфинал.

Конечно, мы осознаем, какая атакующая мощь движется в нашу сторону. Мы должны правильно защищаться и быть дисциплинированными в обороне. Мы очень хорошо подготовились к игре – как и к другим соперникам в последние недели. Наши ребята прекрасно знают, в чем сильные стороны «Барселоны». А их у них чертовски много. Но всегда есть и слабые стороны, и мы хотим использовать их. У каждого соперника есть слабые места.

Что думаю об игроках, который не сыграют? Мы, конечно, очень огорчены тем, что Нико Шлоттербек получил травму. Он с нетерпением ждал этой игры, как и все мы. Паскаль Гросс также не участвует в игре, потому что он отстранен. В остальном пока все в строю.

Воссоединение с Фликом? Мы знаем друг друга и ценим друг друга. Я также знаю, как он видит свой футбол. А он знает, как я вижу свой футбол. Больших сюрпризов точно не будет», – сказав Нико.

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Барселона Боруссия Дортмунд Лига чемпионов Барселона - Боруссия Д Нико Ковач пресс-конференция
Андрей Витренко Источник: ФК Боруссия Дортмунд
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