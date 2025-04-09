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Лига чемпионов
09 апреля 2025, 13:09 |
2120
2

Анчелотти и Перес выбрали игрока, который решит судьбу второй игры в ЛЧ

Оба считают, что команде в первом матче не хватало Дани Себальоса

09 апреля 2025, 13:09 |
2120
2
Анчелотти и Перес выбрали игрока, который решит судьбу второй игры в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Себальос

8 апреля прошел первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Арсенал и Реал.

Коллективы сыграли на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Поединок завершился со счетом 3:0 в пользу канониров.

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Как утверждают журналисты издания DefensaCentral, после игры главный тренер Реала Карло Анчелотти и президент королевского клуба Флорентино Перес выбрали игрока, которого не хватило команде в первом матче с Арсеналом и который может изменить судьбу противостояния во второй встрече. Им стал Дани Себальос.

«Нам нужен он, чтобы изменить ситуацию», - сказал Карло Анчелотти.

В сезоне 2024/25 Дани Себальос провел 30 матчей на клубном уровне, отметившись 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.

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Арсенал Лондон Реал Мадрид Лига чемпионов Арсенал - Реал Карло Анчелотти Флорентино Перес Дани Себальос Реал - Арсенал
Дмитрий Вус Источник: DefensaCentral
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Комментарии 2
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vbrjkf
В другому матчі врятує хіба що Хотабич... 
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0
avk2307
Він в свій час також був в оренді в Арсеналі, але не зачепився .
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0
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