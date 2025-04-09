Анчелотти и Перес выбрали игрока, который решит судьбу второй игры в ЛЧ
Оба считают, что команде в первом матче не хватало Дани Себальоса
8 апреля прошел первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Арсенал и Реал.
Коллективы сыграли на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Поединок завершился со счетом 3:0 в пользу канониров.
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Как утверждают журналисты издания DefensaCentral, после игры главный тренер Реала Карло Анчелотти и президент королевского клуба Флорентино Перес выбрали игрока, которого не хватило команде в первом матче с Арсеналом и который может изменить судьбу противостояния во второй встрече. Им стал Дани Себальос.
«Нам нужен он, чтобы изменить ситуацию», - сказал Карло Анчелотти.
В сезоне 2024/25 Дани Себальос провел 30 матчей на клубном уровне, отметившись 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.
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