В матче 1/4 финала Лиги чемпионов лондонский «Арсенал» принимал мадридский «Реал». Хозяева одержали победу со счетом 3:0.

Первый тайм прошел без забитых мячей. На 58-й минуте Деклан Райс ударом со штрафного вывел «Арсенал» вперед. На 70-й минуте Райс во второй раз поразил ворота «Реала», и снова прямым ударом со штрафного. А на 75-й минуте Мерино сделал счет 3:0.

Болельщики «Арсенала» в восторге от победы своей команды.

Suga: Это величайшая победа «Арсенала» под руководством Артеты, надеюсь, мы сможем выиграть Лигу чемпионов и не дать всем ненавистникам недооценивать нас.

Ꭲɑʏᴏ: Тишина, которую вы наблюдаете в социальных сетях, с гордостью спонсируется «Арсеналом».

Realbarcaman: Это должно войти в историю как один из величайших вечеров в европейской истории «Арсенала». Классика.

MilliGen: За 30 лет поддержки клуба это лучший домашний европейский вечер, который я видел. Теперь, пожалуйста, завершите работу на «Бернабеу» и выведите нас в финал!

Фаны «Реала» в недоумении, почему команда проиграла и ищут виновных.

Bailey: Что происходит? Почему так сильно проигрывают? Кто виноват?

Cobi Schmidt: Для меня больше нет места для Винисиуса. Он больше не звезда и не хочет этого признавать, а это наносит существенный ущерб интересам Мадрида.

Dhm: Анчелотти и Винисиус должны покинуть команду сейчас, чтобы сохранить то, чего они добились. Хватит. Я не видел тренера, который бы унизил Реал больше, чем Анчелотти.

Mariama Seck: Несомненно, у нас будет пустой сезон, поэтому нет больше никакого смысла продолжать и тратить энергию впустую. Мне просто грустно видеть эту команду «Реала», у которой больше нет ни характера, ни спокойствия.