Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Анчелотти и Винисиус должны уйти». Реакция фанов на матч Арсенал – Реал
Лига чемпионов
09 апреля 2025, 11:19 |
437
0

«Анчелотти и Винисиус должны уйти». Реакция фанов на матч Арсенал – Реал

«Арсенал» сделал серьезную заявку на выход в полуфинал Лиги чемпионов

09 апреля 2025, 11:19 |
437
0
«Анчелотти и Винисиус должны уйти». Реакция фанов на матч Арсенал – Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

В матче 1/4 финала Лиги чемпионов лондонский «Арсенал» принимал мадридский «Реал». Хозяева одержали победу со счетом 3:0.

Первый тайм прошел без забитых мячей. На 58-й минуте Деклан Райс ударом со штрафного вывел «Арсенал» вперед. На 70-й минуте Райс во второй раз поразил ворота «Реала», и снова прямым ударом со штрафного. А на 75-й минуте Мерино сделал счет 3:0.

Болельщики «Арсенала» в восторге от победы своей команды.

Suga: Это величайшая победа «Арсенала» под руководством Артеты, надеюсь, мы сможем выиграть Лигу чемпионов и не дать всем ненавистникам недооценивать нас.

Ꭲɑʏᴏ: Тишина, которую вы наблюдаете в социальных сетях, с гордостью спонсируется «Арсеналом».

Realbarcaman: Это должно войти в историю как один из величайших вечеров в европейской истории «Арсенала». Классика.

MilliGen: За 30 лет поддержки клуба это лучший домашний европейский вечер, который я видел. Теперь, пожалуйста, завершите работу на «Бернабеу» и выведите нас в финал!

Фаны «Реала» в недоумении, почему команда проиграла и ищут виновных.

Bailey: Что происходит? Почему так сильно проигрывают? Кто виноват?

Cobi Schmidt: Для меня больше нет места для Винисиуса. Он больше не звезда и не хочет этого признавать, а это наносит существенный ущерб интересам Мадрида.

Dhm: Анчелотти и Винисиус должны покинуть команду сейчас, чтобы сохранить то, чего они добились. Хватит. Я не видел тренера, который бы унизил Реал больше, чем Анчелотти.

Mariama Seck: Несомненно, у нас будет пустой сезон, поэтому нет больше никакого смысла продолжать и тратить энергию впустую. Мне просто грустно видеть эту команду «Реала», у которой больше нет ни характера, ни спокойствия.

По теме:
Легенда Реала раскритиковал звезд клуба и тренера. Дал совет Анчелотти
В Испании считают, что Куртуа не виноват в разгромном поражении от Арсенала
Арсенал пожертвует тремя игроками ради новых звезд. Среди них есть украинец
Арсенал - Реал Арсенал Лондон Реал Мадрид Лига чемпионов Винисиус Жуниор Деклан Райс Карло Анчелотти
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Футболисту Реала не понравились слова Анчелотти во время матча с Арсеналом
Футбол | 09 апреля 2025, 09:52 0
Футболисту Реала не понравились слова Анчелотти во время матча с Арсеналом
Футболисту Реала не понравились слова Анчелотти во время матча с Арсеналом

Джуд Беллингем был разочарован указаниями главного тренера

ОФИЦИАЛЬНО. Англия выставит 5 команд в Лиге чемпионов 2025/26
Футбол | 09 апреля 2025, 06:05 9
ОФИЦИАЛЬНО. Англия выставит 5 команд в Лиге чемпионов 2025/26
ОФИЦИАЛЬНО. Англия выставит 5 команд в Лиге чемпионов 2025/26

Вторая доп. путевка достанется Испании или Италии. В ЛЧ уже: Ливерпуль, ПСЖ, Бавария

Рейтинг зарплат в Борнмуте. Известны показатели Забарного
Футбол | 08.04.2025, 12:51
Рейтинг зарплат в Борнмуте. Известны показатели Забарного
Рейтинг зарплат в Борнмуте. Известны показатели Забарного
Утверждено расписание матчей 1/2 финала Кубка Украины
Футбол | 08.04.2025, 14:09
Утверждено расписание матчей 1/2 финала Кубка Украины
Утверждено расписание матчей 1/2 финала Кубка Украины
Куртуа объяснил, почему пропустил три гола в матче Реала с Арсеналом
Футбол | 09.04.2025, 08:24
Куртуа объяснил, почему пропустил три гола в матче Реала с Арсеналом
Куртуа объяснил, почему пропустил три гола в матче Реала с Арсеналом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Склоним головы. Культовый запорожский хулиган, погибший в Мариуполе
Склоним головы. Культовый запорожский хулиган, погибший в Мариуполе
07.04.2025, 09:00 1
Война
Звезде Реала светит дисквалификация. Он копнул то, что запрещено
Звезде Реала светит дисквалификация. Он копнул то, что запрещено
08.04.2025, 07:59 5
Футбол
Андрей ПЯТОВ: «Что ты хочешь, малой? Сколько тебе лет? Я Кучерявый»
Андрей ПЯТОВ: «Что ты хочешь, малой? Сколько тебе лет? Я Кучерявый»
07.04.2025, 10:54 22
Футбол
Все легионеры хотят покинуть клуб УПЛ. Они поставили жесткий ультиматум
Все легионеры хотят покинуть клуб УПЛ. Они поставили жесткий ультиматум
07.04.2025, 21:18 22
Футбол
Анчелотти объяснил, почему Куртуа напропускал в матче Реала с Арсеналом
Анчелотти объяснил, почему Куртуа напропускал в матче Реала с Арсеналом
09.04.2025, 07:47 5
Футбол
Лунин и Трубин узнали свои позиции в рейтинге самых дорогих голкиперов
Лунин и Трубин узнали свои позиции в рейтинге самых дорогих голкиперов
07.04.2025, 20:19 7
Футбол
Криштиану Роналду назвал трех лучших игроков современного футбола
Криштиану Роналду назвал трех лучших игроков современного футбола
08.04.2025, 07:34 2
Футбол
Украинского боксера после кровавого боя отстранили на долгий срок
Украинского боксера после кровавого боя отстранили на долгий срок
07.04.2025, 08:13 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем