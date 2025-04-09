Украинский игрок: «Не позволили Шахтеру победить. Динамо отблагодарило»

Украинский полузащитник Роман Пахолюк, выступавший в период 1997–2002 за киевское ЦСКА, рассказал о премиях со стороны других команд:

– Какую самую большую премию вы получили в то время?

– За матч против «Шахтера» в чемпионате 2000/01. Это был первый поединок, когда вошло в моду поощрение третьей стороной. Мы тогда не дали горнякам победить и они не смогли стать впервые чемпионами. «Динамо» нам тогда щедро отблагодарило.

– Мне говорили, что кто-то получил по 40 тысяч долларов?

– Возможно. Эти деньги делили более опытные ребята, такие как Коля Волосянко. Мне тогда 21-летнему пацану досталось 25 тысяч долларов. Сумма была космическая, учитывая, что зарплата у меня была около 400 долларов.

– Слышал, что тогда в ЦСКА был сплоченній коллектив.

– Подтверждаю. Я и сейчас со многими ребятами поддерживаю связь. Для многих тогда это был первый серьезный опыт, – вспомнил Пахолюк.