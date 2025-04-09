Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украинский игрок: «Не позволили Шахтеру победить. Динамо отблагодарило»
Украина. Премьер лига
09 апреля 2025, 11:09 |
0
0

Украинский игрок: «Не позволили Шахтеру победить. Динамо отблагодарило»

Игорь Пахолюк рассказал о премии во время выступлений за киевское ЦСКА

09 апреля 2025, 11:09 |
0
0
Украинский игрок: «Не позволили Шахтеру победить. Динамо отблагодарило»
ФК Динамо Киев. Роман Пахолюк

Украинский полузащитник Роман Пахолюк, выступавший в период 1997–2002 за киевское ЦСКА, рассказал о премиях со стороны других команд:

– Какую самую большую премию вы получили в то время?

– За матч против «Шахтера» в чемпионате 2000/01. Это был первый поединок, когда вошло в моду поощрение третьей стороной. Мы тогда не дали горнякам победить и они не смогли стать впервые чемпионами. «Динамо» нам тогда щедро отблагодарило.

– Мне говорили, что кто-то получил по 40 тысяч долларов?

– Возможно. Эти деньги делили более опытные ребята, такие как Коля Волосянко. Мне тогда 21-летнему пацану досталось 25 тысяч долларов. Сумма была космическая, учитывая, что зарплата у меня была около 400 долларов.

– Слышал, что тогда в ЦСКА был сплоченній коллектив.

– Подтверждаю. Я и сейчас со многими ребятами поддерживаю связь. Для многих тогда это был первый серьезный опыт, – вспомнил Пахолюк.

По теме:
Воспитанник Динамо продолжит карьеру в Александрии или уедет в Европу
Украинским командам придется тратить больше денег в новом сезоне
ВИДЕО. «Хавай свое г....»: бывшая футболиста Динамо затроллила игрока
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Шахтер Донецк ЦСКА Киев
Николай Титюк Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Мбаппе ответил на вопрос о шансах Реала в Лиге чемпионов
Футбол | 09 апреля 2025, 09:35 0
ВИДЕО. Мбаппе ответил на вопрос о шансах Реала в Лиге чемпионов
ВИДЕО. Мбаппе ответил на вопрос о шансах Реала в Лиге чемпионов

Француз считает, что испанский гранд способен пройти дальше

Раскрыты планы Усика. Александр хочет грандиозное, это не Дюбуа и Паркер
Бокс | 09 апреля 2025, 04:09 0
Раскрыты планы Усика. Александр хочет грандиозное, это не Дюбуа и Паркер
Раскрыты планы Усика. Александр хочет грандиозное, это не Дюбуа и Паркер

Александр хочет попробовать себя в ММА

Скандальный пенальти Альвареса. УЕФА подозревают в редактировании видео
Футбол | 09.04.2025, 06:31
Скандальный пенальти Альвареса. УЕФА подозревают в редактировании видео
Скандальный пенальти Альвареса. УЕФА подозревают в редактировании видео
Андрей ЛУНИН: «Как он мог? Это чертовски невозможно»
Футбол | 09.04.2025, 09:07
Андрей ЛУНИН: «Как он мог? Это чертовски невозможно»
Андрей ЛУНИН: «Как он мог? Это чертовски невозможно»
Анчелотти объяснил, почему Куртуа напропускал в матче Реала с Арсеналом
Футбол | 09.04.2025, 07:47
Анчелотти объяснил, почему Куртуа напропускал в матче Реала с Арсеналом
Анчелотти объяснил, почему Куртуа напропускал в матче Реала с Арсеналом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Андрей ПЯТОВ: «Что ты хочешь, малой? Сколько тебе лет? Я Кучерявый»
Андрей ПЯТОВ: «Что ты хочешь, малой? Сколько тебе лет? Я Кучерявый»
07.04.2025, 10:54 22
Футбол
Магучих назвала главную звезду легкой атлетики
Магучих назвала главную звезду легкой атлетики
07.04.2025, 20:23
Другие виды
Реал сенсационно выбрал нового коуча. Он выигрывал ЛЧ, но закончил карьеру
Реал сенсационно выбрал нового коуча. Он выигрывал ЛЧ, но закончил карьеру
07.04.2025, 13:30 2
Футбол
Лунин и Трубин узнали свои позиции в рейтинге самых дорогих голкиперов
Лунин и Трубин узнали свои позиции в рейтинге самых дорогих голкиперов
07.04.2025, 20:19 7
Футбол
Бывшая первая ракетка мира объявила, что ждет третьего ребенка
Бывшая первая ракетка мира объявила, что ждет третьего ребенка
07.04.2025, 08:29 8
Теннис
Криштиану Роналду назвал трех лучших игроков современного футбола
Криштиану Роналду назвал трех лучших игроков современного футбола
08.04.2025, 07:34 2
Футбол
Все легионеры хотят покинуть клуб УПЛ. Они поставили жесткий ультиматум
Все легионеры хотят покинуть клуб УПЛ. Они поставили жесткий ультиматум
07.04.2025, 21:18 22
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем