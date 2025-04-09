Тибо КУРТУА – игроку Реала: «Для чего ты это вообще делаешь?»
Бельгийца разозлили ненужные фолы перед штрафными ударами Райса
8 апреля состоялся первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Арсенал» и «Реал».
Коллективы сыграли на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Поединок завершился со счетом 3:0 в пользу канониров.
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Голкипер «Реала» Тибо Куртуа был возмущен действиями игроков «Реала», которые заработали ненужные фолы перед штрафными ударами Деклана Райса, которые привели к голам.
«Соперник идет к центру, все под контролем, для чего ты вообще фолишь?», – сказал Куртуа Алабе после завершения матча.
Ответный матч между командами пройдет 16 апреля в Мадриде.
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