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  4. Тибо КУРТУА – игроку Реала: «Для чего ты это вообще делаешь?»
Испания
09 апреля 2025, 21:25 |
2463
2

Тибо КУРТУА – игроку Реала: «Для чего ты это вообще делаешь?»

Бельгийца разозлили ненужные фолы перед штрафными ударами Райса

09 апреля 2025, 21:25 |
2463
2
Тибо КУРТУА – игроку Реала: «Для чего ты это вообще делаешь?»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

8 апреля состоялся первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Арсенал» и «Реал».

Коллективы сыграли на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Поединок завершился со счетом 3:0 в пользу канониров.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа был возмущен действиями игроков «Реала», которые заработали ненужные фолы перед штрафными ударами Деклана Райса, которые привели к голам.

«Соперник идет к центру, все под контролем, для чего ты вообще фолишь?», – сказал Куртуа Алабе после завершения матча.

Ответный матч между командами пройдет 16 апреля в Мадриде.

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Давид Алаба Арсенал Лондон Реал Мадрид Тибо Куртуа Лига чемпионов Арсенал - Реал
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
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Комментарии 2
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didora
Теоритично то так, але якщо на ділі, то рухать стінку в сторону штанги далеко не можна! Бо тоді ворота будуть відкритішими це по перше. І який тоді смисл стінки??? А по друге в такому випадку можна пробити іншою ногою з іншого боку стінки. І так горе і так двоє (нар. прислів'я). Вихід один: треба щоб гравець не міг так підкручувати!!!
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odiniznashih
  В принципе он сам виноват. Я думаю они разбирали перед матчем игру соперников и знали, как он бьет штрафные. 
Он сильно подкручивает мяч в обход стенки, поэтому надо ставить  игроков так, чтобы это затруднить. 
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