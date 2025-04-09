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Лига чемпионов
09 апреля 2025, 10:55 |
856
1

В Испании считают, что Куртуа не виноват в разгромном поражении от Арсенала

Пресса оценила игру бельгийского голкипера в Лиге чемпионов

09 апреля 2025, 10:55 |
856
1
В Испании считают, что Куртуа не виноват в разгромном поражении от Арсенала
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

8 апреля состоялся матч четвертьфинала Лиги чемпионов, в котором встретились мадридский «Реал» и лондонский «Арсенал». Подопечные Микеля Артеты разгромили соперника со счетом 3:0.

В составе испанского клуба с первых минут на поле вышел голкипер Тибо Куртуа. Журналисты считают бельгийца единственным, кто не заслуживает критика после разгромного поражения:

«Он вернулся, когда в нем больше всего нуждались. Тибо Куртуа вышел в старте «Реала» в обстановке, где ему пришлось проявить себя, причем очень хорошо: первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов против «Арсенала» на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. И, несмотря на поражение, он был единственным, кто не должен подвергаться критике после крушения команды Карло Анчелотти .

Бельгиец, который пропустил матчи с «Валенсией», «Реал Сосьедад» и «Леганесом», сыграл решающую роль в том, чтобы результат не стал еще более однобоким. Он пропустил три гола, но ни один из них не может считаться ошибкой Тибо.

Бельгийский голкипер, который вернулся после проблем со здоровьем, продемонстрировал реакцию и концентрацию, сравнимые с лучшими вратарями мира, что он демонстрирует уже много лет.

«Реал» Мадрид значительно уступил по классу сопернику, и, учитывая крайне слабую коллективную игру, стало еще раз очевидно, что только индивидуальный талант может обеспечить им выживание в Европе. Результат не стал еще более катастрофичным, поскольку Куртуа находился в воротах», – считает пресса.

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Лига чемпионов Арсенал Лондон Реал Мадрид Арсенал - Реал Тибо Куртуа
Николай Титюк Источник: Bernabéu Digital
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Liverpool-FС
Кого не постав на ворота, такі два перші голи ніхто не потягнув
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