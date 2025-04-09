Деклан РАЙС: «Буду смотреть это всю ночь. Что мне терять?»
Полузащитник «Арсенала» поделился впечатлениями после дубля в Лиге чемпионов
8 апреля состоялся матч четвертьфинала Лиги чемпионов, в котором встретились мадридский «Реал» и лондонский «Арсенал».
Подопечные Микеля Артеты разгромили соперника со счетом 3:0. Полузащитник «канониров» Деклан Райс, который забил два гола в этом противостоянии, рассказал о своих ощущениях:
«Я потерял дар речи, со мной такого никогда не случалось! Это четвертьфинал, и мы знаем, как много значил этот вечер. Это действительно исторический момент для клуба. Я очень счастлив.
Штрафные были действительно хороши. Честно говоря, я не привык ко всем этим похвалам и СМИ. Буду смотреть всю ночь, как я забил эти голы. Это невероятный момент, не могу в это поверить.
Как только я забил первый штрафной и он залетел в ворота, я подумал: «Это мой первый штрафной!» А потом у меня появилась уверенность перед вторым ударом. Я просто подумал: «Почему бы и нет? Что мне терять?»
Спасибо болельщикам, сегодня они были невероятны. С того момента, как мы появились на стадионе, до начала матча и до 90-й минуты они были выдающимися, и на следующей неделе нам понадобятся все на «Бернабеу», потому что это будет важный вечер для нас.
Это, вероятно, один из лучших моментов в моей карьере с точки зрения забитых мною голов. Я думаю, что победа на следующей неделе, вероятно, превзойдет его, нужно выйти в полуфинал и создать что-то особенное для этого клуба», – доволен Райс.
Второй поединок между этими командами состоится 16 апреля в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.
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