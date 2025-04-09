Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Деклан РАЙС: «Буду смотреть это всю ночь. Что мне терять?»
Лига чемпионов
09 апреля 2025, 10:43 |
701
0

Деклан РАЙС: «Буду смотреть это всю ночь. Что мне терять?»

Полузащитник «Арсенала» поделился впечатлениями после дубля в Лиге чемпионов

09 апреля 2025, 10:43 |
701
0
Деклан РАЙС: «Буду смотреть это всю ночь. Что мне терять?»
Getty Images/Global Images Ukraine. Деклан Райс

8 апреля состоялся матч четвертьфинала Лиги чемпионов, в котором встретились мадридский «Реал» и лондонский «Арсенал».

Подопечные Микеля Артеты разгромили соперника со счетом 3:0. Полузащитник «канониров» Деклан Райс, который забил два гола в этом противостоянии, рассказал о своих ощущениях:

«Я потерял дар речи, со мной такого никогда не случалось! Это четвертьфинал, и мы знаем, как много значил этот вечер. Это действительно исторический момент для клуба. Я очень счастлив.

Штрафные были действительно хороши. Честно говоря, я не привык ко всем этим похвалам и СМИ. Буду смотреть всю ночь, как я забил эти голы. Это невероятный момент, не могу в это поверить.

Как только я забил первый штрафной и он залетел в ворота, я подумал: «Это мой первый штрафной!» А потом у меня появилась уверенность перед вторым ударом. Я просто подумал: «Почему бы и нет? Что мне терять?»

Спасибо болельщикам, сегодня они были невероятны. С того момента, как мы появились на стадионе, до начала матча и до 90-й минуты они были выдающимися, и на следующей неделе нам понадобятся все на «Бернабеу», потому что это будет важный вечер для нас.

Это, вероятно, один из лучших моментов в моей карьере с точки зрения забитых мною голов. Я думаю, что победа на следующей неделе, вероятно, превзойдет его, нужно выйти в полуфинал и создать что-то особенное для этого клуба», – доволен Райс.

Второй поединок между этими командами состоится 16 апреля в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

По теме:
«Анчелотти и Винисиус должны уйти». Реакция фанов на матч Арсенал – Реал
Легенда Реала раскритиковал звезд клуба и тренера. Дал совет Анчелотти
В Испании считают, что Куртуа не виноват в разгромном поражении от Арсенала
Лига чемпионов Реал Мадрид Арсенал Лондон Арсенал - Реал Деклан Райс
Николай Титюк Источник: ФК Арсенал Лондон
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Куртуа пояснил, почему пропустил два шедевра от Райса в Лиге чемпионов
Футбол | 09 апреля 2025, 10:02 1
Куртуа пояснил, почему пропустил два шедевра от Райса в Лиге чемпионов
Куртуа пояснил, почему пропустил два шедевра от Райса в Лиге чемпионов

Голкипер похвалил лондонский клуб после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов

Утверждено расписание матчей 1/2 финала Кубка Украины
Футбол | 08 апреля 2025, 14:09 2
Утверждено расписание матчей 1/2 финала Кубка Украины
Утверждено расписание матчей 1/2 финала Кубка Украины

Оба поединка пройдут 23 апреля

Склоним головы. Футбольный тренер, убитый снайпером при тушении пожара
Война | 09.04.2025, 09:00
Склоним головы. Футбольный тренер, убитый снайпером при тушении пожара
Склоним головы. Футбольный тренер, убитый снайпером при тушении пожара
Шахтер может получить прямую путевку в Лигу Европы. Что для этого нужно?
Футбол | 08.04.2025, 21:41
Шахтер может получить прямую путевку в Лигу Европы. Что для этого нужно?
Шахтер может получить прямую путевку в Лигу Европы. Что для этого нужно?
Раскрыты планы Усика. Александр хочет грандиозное, это не Дюбуа и Паркер
Бокс | 09.04.2025, 04:09
Раскрыты планы Усика. Александр хочет грандиозное, это не Дюбуа и Паркер
Раскрыты планы Усика. Александр хочет грандиозное, это не Дюбуа и Паркер
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Александр УСИК: «Боже мой. У него самый сильный удар»
Александр УСИК: «Боже мой. У него самый сильный удар»
07.04.2025, 23:50 1
Бокс
Моуриньо признался, что игрок сборной Украины создал ему много проблем
Моуриньо признался, что игрок сборной Украины создал ему много проблем
07.04.2025, 15:03 3
Футбол
Бывшая первая ракетка мира объявила, что ждет третьего ребенка
Бывшая первая ракетка мира объявила, что ждет третьего ребенка
07.04.2025, 08:29 8
Теннис
Звезде Реала светит дисквалификация. Он копнул то, что запрещено
Звезде Реала светит дисквалификация. Он копнул то, что запрещено
08.04.2025, 07:59 5
Футбол
Денис БОЙКО: После столкновения с Гусевым Рамос кричал: «Я тебя заменю!»
Денис БОЙКО: После столкновения с Гусевым Рамос кричал: «Я тебя заменю!»
07.04.2025, 09:30 12
Футбол
Лучшая победа в карьере. Хиггинс в Манчестере превзошел Селби и самого себя
Лучшая победа в карьере. Хиггинс в Манчестере превзошел Селби и самого себя
07.04.2025, 08:23 7
Снукер
Лунин и Трубин узнали свои позиции в рейтинге самых дорогих голкиперов
Лунин и Трубин узнали свои позиции в рейтинге самых дорогих голкиперов
07.04.2025, 20:19 7
Футбол
Эдди ХИРН: «Я не хочу видеть этот бой. Плохой соперник»
Эдди ХИРН: «Я не хочу видеть этот бой. Плохой соперник»
08.04.2025, 00:46
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем