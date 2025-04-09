Футболисту Реала не понравились слова Анчелотти во время матча с Арсеналом
Джуд Беллингем был разочарован указаниями главного тренера
8 апреля состоялся матч четвертьфинала Лиги чемпионов, в котором встретились мадридский «Реал» и лондонский «Арсенал». Подопечные Микеля Артеты разгромили соперника со счетом 3:0.
Во время матча в объективы телекамер попал разговор наставника «сливочных» Карло Анчелотти и двух футболистов. Джуд Беллингем и Эдуардо Камавинга активно жестикулировали во время общения.
Француз выслушал тренера и вернулся в игру, а вот английский полузащитник не скрывал своего разочарования. Стоит заметить, что Камавинга в конце матча заработал вторую желтую карточку.
Второй поединок между этими командами состоится 16 апреля в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.
Sin comentarios esto, están todos perdidos por el campo 🤐🤐🤐pic.twitter.com/QL0CD8gtEb— REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) April 8, 2025
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