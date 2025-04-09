Футболисту Реала не понравились слова Анчелотти во время матча с Арсеналом

8 апреля состоялся матч четвертьфинала Лиги чемпионов, в котором встретились мадридский «Реал» и лондонский «Арсенал». Подопечные Микеля Артеты разгромили соперника со счетом 3:0.

Во время матча в объективы телекамер попал разговор наставника «сливочных» Карло Анчелотти и двух футболистов. Джуд Беллингем и Эдуардо Камавинга активно жестикулировали во время общения.

Француз выслушал тренера и вернулся в игру, а вот английский полузащитник не скрывал своего разочарования. Стоит заметить, что Камавинга в конце матча заработал вторую желтую карточку.

Второй поединок между этими командами состоится 16 апреля в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.