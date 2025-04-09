Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Футболисту Реала не понравились слова Анчелотти во время матча с Арсеналом
Лига чемпионов
09 апреля 2025, 09:52 |
716
0

Футболисту Реала не понравились слова Анчелотти во время матча с Арсеналом

Джуд Беллингем был разочарован указаниями главного тренера

09 апреля 2025, 09:52 |
716
0
Футболисту Реала не понравились слова Анчелотти во время матча с Арсеналом
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

8 апреля состоялся матч четвертьфинала Лиги чемпионов, в котором встретились мадридский «Реал» и лондонский «Арсенал». Подопечные Микеля Артеты разгромили соперника со счетом 3:0.

Во время матча в объективы телекамер попал разговор наставника «сливочных» Карло Анчелотти и двух футболистов. Джуд Беллингем и Эдуардо Камавинга активно жестикулировали во время общения.

Француз выслушал тренера и вернулся в игру, а вот английский полузащитник не скрывал своего разочарования. Стоит заметить, что Камавинга в конце матча заработал вторую желтую карточку.

Второй поединок между этими командами состоится 16 апреля в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

По теме:
Куртуа пояснил, почему пропустил два шедевра от Райса в Лиге чемпионов
Анчелотти назвал главного виновника в поражении Реала от Арсенала
Известно, что сказал взбешенный Перес игрокам Реала после фиаско в ЛЧ
Лига чемпионов Реал Мадрид Арсенал Лондон Арсенал - Реал Карло Анчелотти Джуд Беллингем Эдуардо Камавинга
Николай Титюк Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Мбаппе ответил на вопрос о шансах Реала в Лиге чемпионов
Футбол | 09 апреля 2025, 09:35 0
ВИДЕО. Мбаппе ответил на вопрос о шансах Реала в Лиге чемпионов
ВИДЕО. Мбаппе ответил на вопрос о шансах Реала в Лиге чемпионов

Француз считает, что испанский гранд способен пройти дальше

Шахтер может получить прямую путевку в Лигу Европы. Что для этого нужно?
Футбол | 08 апреля 2025, 21:41 10
Шахтер может получить прямую путевку в Лигу Европы. Что для этого нужно?
Шахтер может получить прямую путевку в Лигу Европы. Что для этого нужно?

Для этого горнякам нужно совпадение нескольких факторов

Утверждено расписание матчей 1/2 финала Кубка Украины
Футбол | 08.04.2025, 14:09
Утверждено расписание матчей 1/2 финала Кубка Украины
Утверждено расписание матчей 1/2 финала Кубка Украины
Раскрыты планы Усика. Александр хочет грандиозное, это не Дюбуа и Паркер
Бокс | 09.04.2025, 04:09
Раскрыты планы Усика. Александр хочет грандиозное, это не Дюбуа и Паркер
Раскрыты планы Усика. Александр хочет грандиозное, это не Дюбуа и Паркер
Склоним головы. Футбольный тренер, убитый снайпером при тушении пожара
Война | 09.04.2025, 09:00
Склоним головы. Футбольный тренер, убитый снайпером при тушении пожара
Склоним головы. Футбольный тренер, убитый снайпером при тушении пожара
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Моуриньо признался, что игрок сборной Украины создал ему много проблем
Моуриньо признался, что игрок сборной Украины создал ему много проблем
07.04.2025, 15:03 3
Футбол
Анчелотти выбрал стартового вратаря на матч против Арсенала
Анчелотти выбрал стартового вратаря на матч против Арсенала
07.04.2025, 20:03 1
Футбол
Гвардиола решил подписать звезду сборной Украины после матчей с Бельгией
Гвардиола решил подписать звезду сборной Украины после матчей с Бельгией
07.04.2025, 08:50 17
Футбол
ПАВЛОВ: «Если они это сделают, УАФ будет бойкотировать соревнования УЕФА»
ПАВЛОВ: «Если они это сделают, УАФ будет бойкотировать соревнования УЕФА»
08.04.2025, 15:20 1
Футбол
Украинского боксера после кровавого боя отстранили на долгий срок
Украинского боксера после кровавого боя отстранили на долгий срок
07.04.2025, 08:13 6
Бокс
Александр УСИК: «Боже мой. У него самый сильный удар»
Александр УСИК: «Боже мой. У него самый сильный удар»
07.04.2025, 23:50 1
Бокс
Эдди ХИРН: «Я не хочу видеть этот бой. Плохой соперник»
Эдди ХИРН: «Я не хочу видеть этот бой. Плохой соперник»
08.04.2025, 00:46
Бокс
Все легионеры хотят покинуть клуб УПЛ. Они поставили жесткий ультиматум
Все легионеры хотят покинуть клуб УПЛ. Они поставили жесткий ультиматум
07.04.2025, 21:18 22
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем