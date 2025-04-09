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Кубок Билли Джин Кинг
09 апреля 2025, 09:40 | Обновлено 09 апреля 2025, 09:58
103
0

Вторая ракетка Украины Марта Костюк уже присоединилась к сборной

Марта Костюк прибыла в польский Радом

09 апреля 2025, 09:40 | Обновлено 09 апреля 2025, 09:58
103
0
Вторая ракетка Украины Марта Костюк уже присоединилась к сборной
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Вторая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 25) уже прибыла в польский Радом и находится в тренировочном лагере сборной. Теперь, накануне отборочных матчей Кубка Билли Джин Кинг, наша команда в полном составе.

«Я думаю, что представлять мою страну с 2022 года стало даже еще более особенным. Я дебютировала в 2018 году, когда мне было 15 лет. С того момента прошло много времени. Я всегда в предвкушении, это всегда особенный момент, когда в нашем индивидуальном спорте ты играешь в команде. У нас замечательная команда, очень-очень сильная. Для меня это всегда честь представлять Украину», - сказала Марта.

22-летняя украинка уже провела в составе сборной 14 матчей. Марта – универсальная теннисистка, она может эффективно сыграть как в одиночном разряде, так и в паре.

Ранее лагерь сборной посетила 14-летняя юниорка Полина Скляр и потренировалась вместе с главной командой Украины.

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Кубок Билли Джин Кинг Марта Костюк
Вячеслав Кулаковский Источник: Большой теннис Украины
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