Вторая ракетка Украины Марта Костюк уже присоединилась к сборной

Вторая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 25) уже прибыла в польский Радом и находится в тренировочном лагере сборной. Теперь, накануне отборочных матчей Кубка Билли Джин Кинг, наша команда в полном составе.

«Я думаю, что представлять мою страну с 2022 года стало даже еще более особенным. Я дебютировала в 2018 году, когда мне было 15 лет. С того момента прошло много времени. Я всегда в предвкушении, это всегда особенный момент, когда в нашем индивидуальном спорте ты играешь в команде. У нас замечательная команда, очень-очень сильная. Для меня это всегда честь представлять Украину», - сказала Марта.

22-летняя украинка уже провела в составе сборной 14 матчей. Марта – универсальная теннисистка, она может эффективно сыграть как в одиночном разряде, так и в паре.

Ранее лагерь сборной посетила 14-летняя юниорка Полина Скляр и потренировалась вместе с главной командой Украины.