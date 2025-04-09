Известно, что сказал взбешенный Перес игрокам Реала после фиаско в ЛЧ
Президент королевского клуба верит в камбэк против «Арсенала»
8 апреля прошел первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Арсенал и Реал.
Коллективы сыграли на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Поединок завершился со счетом 3:0 в пользу канониров.
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Сразу после поединка в раздевалку мадридского Реала зашел президент королевского клуба Флорентино Перес. Он был разъярен унизительным поражением и сказал:
«Сегодня была худшая ночь за долгое время, вы должны это признать... Но мы собираемся переломить ситуацию на Бернабеу, мы сможем это сделать».
Ответный матч между мадридским Реалом и Арсеналом состоится в Мадриде на стадионе Сантьяго Бернабеу 16 апреля в 22:00 по киевскому времени.
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