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Лига чемпионов
09 апреля 2025, 09:53 |
3284
1

Известно, что сказал взбешенный Перес игрокам Реала после фиаско в ЛЧ

Президент королевского клуба верит в камбэк против «Арсенала»

09 апреля 2025, 09:53 |
3284
1
Известно, что сказал взбешенный Перес игрокам Реала после фиаско в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Флорентино Перес

8 апреля прошел первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Арсенал и Реал.

Коллективы сыграли на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Поединок завершился со счетом 3:0 в пользу канониров.

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Сразу после поединка в раздевалку мадридского Реала зашел президент королевского клуба Флорентино Перес. Он был разъярен унизительным поражением и сказал:

«Сегодня была худшая ночь за долгое время, вы должны это признать... Но мы собираемся переломить ситуацию на Бернабеу, мы сможем это сделать».

Ответный матч между мадридским Реалом и Арсеналом состоится в Мадриде на стадионе Сантьяго Бернабеу 16 апреля в 22:00 по киевскому времени.

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Арсенал Лондон Реал Мадрид Лига чемпионов Арсенал - Реал Реал - Арсенал Флорентино Перес
Дмитрий Вус Источник: DefensaCentral
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Комментарии 1
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vbrjkf
Хіба що сам вийде на поле. Ходили по полю, як пенсіонери, Мбаппе щось намагався створити, але партнери не підтромували. Вся суть гри команди була в очах Беллінгема - розгубленість...
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