У кого 9.2, сколько получил Куртуа? Оценки суперматча Арсенал – Реал
Лучшим игроком встречи признан Деклан Райс
8 апреля прошел первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Арсенал и Реал.
Коллективы сыграли на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Поединок завершился со счетом 3:0 в пользу канониров.
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Лучшим игроком встречи по оценкам статистического портала Whoscored стал автор дубля в составе канониров Деклан Райс. Полузащитнику поставили 9.2 балла из 10 возможных.
Конкурент украинского вратаря Андрея Лунина Тибо Куртуа, несмотря на 3 пропущенных гола, получил оценку 7.1, что на уровне с Беллингемом является лучшим баллом среди игроков стартового состава мадридского «Реала» в этом матче.
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