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  4. У кого 9.2, сколько получил Куртуа? Оценки суперматча Арсенал – Реал
Лига чемпионов
09 апреля 2025, 07:43 |
2083
0

У кого 9.2, сколько получил Куртуа? Оценки суперматча Арсенал – Реал

Лучшим игроком встречи признан Деклан Райс

09 апреля 2025, 07:43 |
2083
0
У кого 9.2, сколько получил Куртуа? Оценки суперматча Арсенал – Реал
Getty Images/Global Images Ukraine

8 апреля прошел первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Арсенал и Реал.

Коллективы сыграли на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Поединок завершился со счетом 3:0 в пользу канониров.

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Лучшим игроком встречи по оценкам статистического портала Whoscored стал автор дубля в составе канониров Деклан Райс. Полузащитнику поставили 9.2 балла из 10 возможных.

Конкурент украинского вратаря Андрея Лунина Тибо Куртуа, несмотря на 3 пропущенных гола, получил оценку 7.1, что на уровне с Беллингемом является лучшим баллом среди игроков стартового состава мадридского «Реала» в этом матче.

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Арсенал Лондон Реал Мадрид Деклан Райс Лига чемпионов Арсенал - Реал Тибо Куртуа оценки WhoScored
Дмитрий Вус Источник: WhoScored
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