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  4. Ян ЗОММЕР: «Интер играл эффективно в атаке и хорошо защищался»
Лига чемпионов
09 апреля 2025, 05:45 | Обновлено 09 апреля 2025, 05:53
142
0

Ян ЗОММЕР: «Интер играл эффективно в атаке и хорошо защищался»

Вратарь «Интера» прокомментировал победу в ЛЧ над «Баварией»

09 апреля 2025, 05:45 | Обновлено 09 апреля 2025, 05:53
142
0
Ян ЗОММЕР: «Интер играл эффективно в атаке и хорошо защищался»
УЕФА. Ян Зоммер

Вратарь «Интера» Ян Зоммер прокомментировал победу в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (2:1):

«Важная победа для нас. Было тяжело, но мы сделали многое правильно. Мы были эффективны в атаке и хорошо оборонялись, несмотря на несколько сложных моментов – это часть игры. Сильная победа.

Это не первая моя игра против Баварии. Я знаю, что это за фазы – когда они оказывают безумное давление, идут в контрпрессинг, загружают штрафную кроссами и пасами вразрез. Разыгрывать мяч становится труднее, но думаю, мы находили хорошие решения и держались надежно в обороне – а это было ключом.

Мы выходим на каждую игру, чтобы побеждать. Опасно было бы просто защищать этот результат. Мы хотим пройти дальше – для этого нужно еще одно сильное исполнение в ответном матче».

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Интер Милан Бавария Лига чемпионов Бавария - Интер Ян Зоммер
Николай Степанов Источник: УЕФА
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