Ян ЗОММЕР: «Интер играл эффективно в атаке и хорошо защищался»

Вратарь «Интера» Ян Зоммер прокомментировал победу в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (2:1):

«Важная победа для нас. Было тяжело, но мы сделали многое правильно. Мы были эффективны в атаке и хорошо оборонялись, несмотря на несколько сложных моментов – это часть игры. Сильная победа.

Это не первая моя игра против Баварии. Я знаю, что это за фазы – когда они оказывают безумное давление, идут в контрпрессинг, загружают штрафную кроссами и пасами вразрез. Разыгрывать мяч становится труднее, но думаю, мы находили хорошие решения и держались надежно в обороне – а это было ключом.

Мы выходим на каждую игру, чтобы побеждать. Опасно было бы просто защищать этот результат. Мы хотим пройти дальше – для этого нужно еще одно сильное исполнение в ответном матче».