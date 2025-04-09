Ян ЗОММЕР: «Интер играл эффективно в атаке и хорошо защищался»
Вратарь «Интера» прокомментировал победу в ЛЧ над «Баварией»
Вратарь «Интера» Ян Зоммер прокомментировал победу в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (2:1):
«Важная победа для нас. Было тяжело, но мы сделали многое правильно. Мы были эффективны в атаке и хорошо оборонялись, несмотря на несколько сложных моментов – это часть игры. Сильная победа.
Это не первая моя игра против Баварии. Я знаю, что это за фазы – когда они оказывают безумное давление, идут в контрпрессинг, загружают штрафную кроссами и пасами вразрез. Разыгрывать мяч становится труднее, но думаю, мы находили хорошие решения и держались надежно в обороне – а это было ключом.
Мы выходим на каждую игру, чтобы побеждать. Опасно было бы просто защищать этот результат. Мы хотим пройти дальше – для этого нужно еще одно сильное исполнение в ответном матче».
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