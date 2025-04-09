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  4. Лаутаро МАРТИНЕС: «Игроки доказали, что заслуживают носить футболку Интера»
Лига чемпионов
09 апреля 2025, 05:27 | Обновлено 09 апреля 2025, 05:40
98
0

Лаутаро МАРТИНЕС: «Игроки доказали, что заслуживают носить футболку Интера»

Форвард «Интера» прокомментировал победу в ЛЧ над «Баварией»

09 апреля 2025, 05:27 | Обновлено 09 апреля 2025, 05:40
98
0
Лаутаро МАРТИНЕС: «Игроки доказали, что заслуживают носить футболку Интера»
УЕФА. Лаутаро Мартинес

Форвард Интера Лаутаро Мартинес прокомментировал победу в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (2:1):

«Мы много говорили после ничьей 2:2 с Пармой в Серии A в субботу. Мы хотим прогрессировать, а чтобы выиграть, нужно было оставить этот результат в прошлом и взять новый. Эта игра была полноценной во всех аспектах – мы показали характер, качество, хорошо действовали и с мячом, и без него против сильного соперника. На большом стадионе против большой команды ребята доказали, что способны, и что они заслуживают носить эту футболку.

Мой гол? Я выиграл единоборство в центре поля, увидел свободное пространство. Карло Аугусто ворвался в него, а Маркус Тюрам, к счастью, сделал мне скидку. Сначала хотел пробить с левой, но передо мной было столько игроков, что решил сменить ногу. К счастью, мяч залетел – и мы повели в счете».

Наша игра и настрой должны оставаться такими же в ответном матче. В первом тайме мы забрали у них мяч и увидели, насколько им было тяжело. Так что нам нужна не только решительность, но и качество».

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Интер Милан Бавария Лига чемпионов Бавария - Интер Лаутаро Мартинес
Николай Степанов Источник: УЕФА
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