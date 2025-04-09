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  4. БАСТОНИ: «Есть команды сильнее, но вместе Интер может противостоять любому»
Лига чемпионов
09 апреля 2025, 06:12 |
171
0

БАСТОНИ: «Есть команды сильнее, но вместе Интер может противостоять любому»

Защитник «Интера» прокомментировал победу в ЛЧ над «Баварией»

09 апреля 2025, 06:12 |
171
0
БАСТОНИ: «Есть команды сильнее, но вместе Интер может противостоять любому»
УЕФА. Алессандро Бастони

Защитник «Интера» Алессандро Бастони прокомментировал победу в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (2:1):

«Эта победа для нас много значит после разочарования в Парме. Мы можем добиться больших вещей, но только играя так.

С индивидуальной точки зрения, есть команды сильнее нас – но вместе мы можем противостоять любому».

Бастони признан лучшим игроком матча. Группа технических наблюдателей УЕФА заявила: «Он отлично отдавал пас и продвигал мяч вперед с отличным хладнокровием, а также сделал несколько важных перехватов в защите».

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Интер Милан Бавария Лига чемпионов Бавария - Интер Алессандро Бастони
Николай Степанов Источник: УЕФА
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