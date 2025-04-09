Лига чемпионов09 апреля 2025, 04:15 | Обновлено 09 апреля 2025, 04:28
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Микель МЕРИНО: «Арсенал с самого начала включил полный газ»
Хавбек канониров прокомментировал разгромную победу над Реалом в ЛЧ
09 апреля 2025, 04:15 | Обновлено 09 апреля 2025, 04:28
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Полузащитник «Арсенала» Микель Мерино прокомментировал победу в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала» (3:0):
«В раздевалке мы говорили о том, чтобы сохранять темп и ритм. Очевидно, что с поддержкой трибун второй тайм был просто невероятным.
Мы с самого начала включили полный газ. Когда эта команда так играет, болельщики идут вместе с ней – и все становится легче».
Ответная игра четвертьфинального противостояния между мадридским и лондонским клубами состоится 16 апреля на «Сантьяго Бернабеу».
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