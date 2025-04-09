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Лига чемпионов
09 апреля 2025, 04:15 | Обновлено 09 апреля 2025, 04:28
109
0

Микель МЕРИНО: «Арсенал с самого начала включил полный газ»

Хавбек канониров прокомментировал разгромную победу над Реалом в ЛЧ

09 апреля 2025, 04:15 | Обновлено 09 апреля 2025, 04:28
109
0
Микель МЕРИНО: «Арсенал с самого начала включил полный газ»
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Мерино

Полузащитник «Арсенала» Микель Мерино прокомментировал победу в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала» (3:0):

«В раздевалке мы говорили о том, чтобы сохранять темп и ритм. Очевидно, что с поддержкой трибун второй тайм был просто невероятным.

Мы с самого начала включили полный газ. Когда эта команда так играет, болельщики идут вместе с ней – и все становится легче».

Ответная игра четвертьфинального противостояния между мадридским и лондонским клубами состоится 16 апреля на «Сантьяго Бернабеу».

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Микель Артета Арсенал Лондон пресс-конференция Реал Мадрид Деклан Райс Лига чемпионов Арсенал - Реал Микель Мерино
Николай Степанов Источник: УЕФА
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