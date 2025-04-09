Деклан РАЙС: «Раньше со штрафных я попадал в стенку или пробивал выше»

Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс прокомментировал победу в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала» (3:0):

«После игры на выходных тренер сказал, что мы должны быть полностью убеждены, что можем приехать и победить Реал. И это мы сделали».

Командный дух? Мы как коллектив действительно убеждены, что боремся друг за друга. Во втором тайме мы знали, что должны забить – и три гола стали настоящим позитивом.

Умение пробивать штрафные? Это было во мне! Но я слишком часто попадал в стенку или пробивал повыше. Сначала мы планировали подать, но я увидел расположение стенки и голкипера и решил – первый удар должен быть прямым.

Второй гол? У меня просто была уверенность пробить. Еще не осознал, потому что впереди еще ответный матч, но я взволнован, счастлив, на седьмом небе. Думаю, через несколько лет до меня дойдет, насколько особенным был сегодняшний вечер».

Деклан Райс стал лучшим игроком матча. Группа технических наблюдателей УЕФА объяснила свой выбор: «Великолепное выступление полузащитника. Он забил два фантастических штрафных, когда команда больше всего в этом нуждалась, и на такой большой сцене. Его выносливость и сила помогли Арсеналу провести блестящий второй тайм. Перемещение между линиями было эффективным, он хорошо взаимодействовал с Мартинелли на левом фланге – заслуженная награда».