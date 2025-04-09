АНЧЕЛОТТИ: «Мы должны верить в камбек в ответной игре на Бернабеу»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал поражение в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Арсенала» (0:3):

«Когда счет был 0:0, я был доволен, но реакция после пропущенного была очень слабой. Это то, что мы наблюдаем весь сезон. Мы старались сохранить компактность, это давало нам хорошие моменты, но сегодня были и провальные.

Мы должны честно оценить себя. Мы не играли плохо в течение большого числа игры, были моменты, которые мы хорошо провели в первом тайме. У нас был шанс повысить уровень, но во втором тайме он просто упал.

Мы не смогли собраться и ответить как команда. Пытаясь сделать это отдельными действиями, мы лишились контроля. Соперник лучше играл с мячом – это разочаровывающий результат.

Шансы на камбэк в ответном матче? Если смотреть на сегодняшнюю игру – шансов нет. Но в футболе возможно все. Мы должны верить, должны надеяться, потому что такое уже случалось на Бернабеу не раз».