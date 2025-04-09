БЕЛЛИНГЕМ: «Нам повезло, что отскочили только с тремя пропущенными»

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем прокомментировал поражение в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Арсенала» (0:3):

«Мы были совсем не на уровне, это факт. Арсенал был очень хорош. Конечно, два их гола были со штрафных, и это были классные индивидуальные подачи, но, честно говоря, они могли забить гораздо больше. Нам повезло, что отскочили только с тремя пропущенными.

Есть второй матч – вот за что мы цепляемся. Нам нужно что-то невероятно особенное, что-то безумное – но если есть место, где случаются сумасшедшие вещи, то это наш дом».

Ответная игра четвертьфинального противостояния между мадридским и лондонским клубами состоится 16 апреля на «Сантьяго Бернабеу».