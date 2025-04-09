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Лига чемпионов
09 апреля 2025, 02:23 | Обновлено 09 апреля 2025, 02:38
178
0

Сака травмировал голеностоп? Стали известны подробности эпизода

Вингер Арсенала был заменен во втором тайме матча против Реала

09 апреля 2025, 02:23 | Обновлено 09 апреля 2025, 02:38
178
0
Сака травмировал голеностоп? Стали известны подробности эпизода
Getty Images/Global Images Ukraine. Букайо Сака

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк рассказал о возможной травме голеностопа у вингера Арсенала Букайо Сака, который был заменен во втором тайме матча 1/4 финала Лиги чемпионов против Реала (3:0):

«В моменте, когда Сака заработал штрафной, который Деклан Райс превратил в шикарный второй гол, на Букайо довольно жестко сфолили.

Удар пришёлся по голеностопу, также на него довольно неудачно приземлился соперник. После столкновения Сака долго держался за область синдесмоза, что может указывать на high ankle sprain (высокое растяжение связок голеностопа).

Его сразу заменили, что правильно, тем более он всё еще проходит менеджмент после длительного отсутствия. Надеюсь, это всего лишь профилактика осложнений, и Сака не покинет стадион так, как недавно Эрлинг Холанд.

Ожидаем новостей от клуба, но думаю, даже если травмы и нет, Сака, скорее всего, будет готовиться уже к ответному матчу. Надеюсь, с голеностопом ничего серьезного».

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Букайо Сака травма Арсенал Лондон Реал Мадрид Лига чемпионов Арсенал - Реал Дмитрий Бабелюк травма голеностопа
Николай Степанов Источник: Hospital Pass
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